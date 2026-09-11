La foto que dio la vuelta al mundo: así captó un fotógrafo aficionado el heroísmo de los bomberos durante el 11-S

Aaron McLamb estaba limpiando una máquina de encuadernación en una fábrica de Brooklyn cuando, por casualidad, miró por una ventana y se encontró ante un momento que pasaría a la historia la mañana del 11 de septiembre de 2001.

McLamb, que entonces tenía 20 años y trabajaba como voluntario en la sede de los Testigos de Jehová, recordó que apartó por un momento la mirada de su trabajo y vio un “incendio enorme” en la torre norte del World Trade Center, al otro lado del East River, en el Bajo Manhattan.

“Sabía que esto iba a ser algo muy importante”, declaró McLamb, ahora de 45 años, a The Independent. De inmediato tomó su cámara Canon Rebel 2000 de 35 mm y subió hasta el último piso del edificio de 10 plantas, desde donde tomó fotografías hasta quedarse sin rollo.

Una de esas imágenes, en la que aparece un solitario camión de bomberos cruzando a toda velocidad el puente de Brooklyn rumbo a las Torres Gemelas en llamas, se convertiría en una de las fotografías más recordadas del 11-S y en un símbolo de la valentía y el sacrificio de los equipos de emergencia de Nueva York.

Los seis bomberos que viajaban en el Ladder 118 murieron cuando la torre sur se derrumbó a las 9:59 a. m., mientras ayudaban a evacuar a las personas que se encontraban en el hotel Marriott, situado junto al World Trade Center.

open image in gallery El fotógrafo aficionado Aaron McLamb captó al camión de bomberos Ladder 118 mientras cruzaba el puente de Brooklyn rumbo a Manhattan durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas del World Trade Center. La imagen se convirtió en un símbolo de la valentía y el sacrificio de aquella jornada ( Aaron McClamb )

open image in gallery Los seis integrantes del equipo de Ladder 118 murieron cuando la Torre Sur se derrumbó a las 9:59 a. m., mientras ayudaban a evacuar a personas del hotel Marriott ubicado junto al World Trade Center ( Cortesía de Aaron McLamb )

Un total de 2.753 personas murieron en Nueva York después de que dos aviones de pasajeros secuestrados se estrellaran contra las Torres Gemelas. A ellas se sumaron las 184 víctimas del ataque al Pentágono y las 40 personas que viajaban en el vuelo 93 de United Airlines, que se estrelló cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y tripulantes se enfrentaran a los secuestradores. Casi 10.000 personas más han muerto en los años posteriores a causa de enfermedades, muchas de ellas relacionadas con la contaminación del aire en la Zona Cero.

La dotación del Ladder 118, con base en la estación de bomberos de Middagh Street, en Brooklyn Heights, estaba integrada por los tenientes Joseph Agnello y Robert Regan, junto con los bomberos Vernon Cherry, Scott Davidson, Leon Smith y Peter Vega. Otros dos miembros de la misma estación, el capitán Martin Egan y el teniente Robert Wallace, también murieron aquel día, aunque no viajaban a bordo del Ladder 118.

Los ocho se encuentran entre los 343 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York que murieron el 11-S, junto con 37 agentes de la Policía de la Autoridad Portuaria, 23 agentes de la Policía de Nueva York y ocho paramédicos y técnicos de emergencias médicas.

McLamb, fotógrafo aficionado y apasionado desde hacía años por el trabajo de los bomberos, contó que aquella mañana estaba “fotografiando intencionalmente los camiones de bomberos” mientras documentaba la respuesta de los servicios de emergencia.

“Siempre quise ser bombero, pero nunca tuve la oportunidad de dedicarme a ello”, explicó McLamb, quien dejó Nueva York a finales de 2005 y actualmente vive en Leland, Carolina del Norte.

McLamb recordó haber visto al Ladder 118 salir de su estación y señaló que aquel vehículo, un camión de bomberos con dirección tanto en la parte delantera como en la trasera para facilitar las maniobras, “siempre había sido mi favorito”.

open image in gallery Los integrantes de Ladder 118 aparecen en fotografías de las tarjetas conmemorativas de sus funerales. Arriba, de izquierda a derecha: Leon Smith, Scott Davidson y Peter Vega. Abajo, de izquierda a derecha: Joseph Agnello, Vernon Cherry y Robert Regan ( Cortesía de John Sorrentino )

open image in gallery Aaron McLamb, en una fotografía sin fecha tomada en la fábrica de Brooklyn donde trabajaba. La mañana del 11 de septiembre, McLamb, fotógrafo aficionado y gran aficionado al mundo de los bomberos, contó que fotografiaba “deliberadamente los camiones de bomberos” mientras documentaba la respuesta a la emergencia ( Cortesía de Aaron McLamb )

McLamb recordó que vio al camión pasar justo debajo de donde se encontraba, por Prospect Street, rodear el edificio y luego incorporarse al puente de Brooklyn. Al darse cuenta de que desde allí tendría una vista privilegiada, preparó la cámara y esperó el momento justo para tomar la fotografía. “Solo esperé a que estuvieran en el lugar indicado para tomar la foto”, contó.

Tras llegar al World Trade Center, los bomberos de Ladder 118 comenzaron a ayudar a evacuar a las personas que se encontraban en el hotel Marriott, situado junto a las Torres Gemelas. Sin embargo, mientras participaban en las labores de rescate, la Torre Sur, de 110 pisos y más de 400 metros de altura, se derrumbó y los sepultó bajo miles de toneladas de escombros.

El colapso levantó una “enorme nube de polvo” que envolvió la zona. McLamb y sus compañeros, que observaban lo ocurrido desde el décimo piso del edificio donde trabajaban, recibieron entonces la orden de cerrar todas las ventanas.

“Eso puso fin a que siguiera tomando fotos”, explicó. “Creo que mis últimas imágenes fueron de la nube de polvo que quedó tras el derrumbe de la primera torre”.

open image in gallery Una pizarra conservada durante los últimos 25 años en la estación de bomberos de Middagh Street, en Brooklyn, muestra las asignaciones de los integrantes de Ladder 118 que murieron durante los atentados del 11-S ( X/@NYCMayor )

open image in gallery El bombero Gerard McGibbon, de la unidad Engine 283 de Brownsville, Brooklyn, reza tras el derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 ( Getty )

Después de que cerraran todas las ventanas del edificio, contó McLamb, les dijeron que podían regresar a sus casas.

“Nunca olvidaré esa parte, el camino de regreso a casa, porque yo vivía más al sur que la mayoría, en Brooklyn Heights... y la nube de polvo y escombros había pasado por esa zona”, recordó. “Para entonces ya se había disipado, pero el daño estaba hecho”.

McLamb recordó haber caminado sobre “al menos dos o tres centímetros de polvo” acumulado en el suelo y ver cómo sus propios pasos lo levantaban a medida que avanzaba.

“Estaba por todas partes. También había papeles por todos lados, hojas de oficina comunes, de 8,5 por 11 pulgadas”, relató. “Algunas estaban quemadas, otras no, y algunas se encontraban en perfecto estado”.

Con el paso de los años, McLamb reconoció que lamenta no haber recogido algunos de aquellos documentos.

“Me habría gustado guardar algunos y, ya sabes, ver si podía encontrar los nombres de las personas a las que pertenecían, o quizá localizar a sus familias o algo así”, dijo.

open image in gallery Un bombero lleva en brazos a su hija frente al muro conmemorativo dedicado a los integrantes de Ladder 118 y Engine 205 en la estación de bomberos de Middagh Street, en Brooklyn Heights, Nueva York, el 11 de septiembre de 2006 ( Getty )

En aquel entonces, McLamb vivía en un edificio de apartamentos de Brooklyn Heights junto con otros Testigos de Jehová procedentes de distintas partes del país, quienes recibían alojamiento y comida a cambio de su trabajo voluntario. Como millones de personas en todo el mundo, pasó el resto de aquel día siguiendo por televisión la cobertura en vivo de los terribles acontecimientos.

Durante la semana siguiente, mandó revelar el rollo e imprimir las fotografías y, poco después, comenzó a correr la noticia en el vecindario de que ninguno de los seis bomberos que viajaban en el Ladder 118 había regresado.

Al enterarse, McLamb decidió llevar los negativos y algunas copias de las fotografías a la estación de bomberos, un lugar por el que solía pasar deliberadamente camino al trabajo para saludar y dar los “buenos días” a los bomberos que estuvieran afuera.

open image in gallery Un mural del puente de Brooklyn y la Zona Cero pintado en la puerta de la estación de bomberos de Engine 205, en Brooklyn. Ocho bomberos de esta estación murieron durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 ( Cortesía de John Sorrentino )

open image in gallery Varias personas pasan frente a la estación de bomberos de Brooklyn donde tiene su sede la unidad Ladder 118 ( Getty )

Cuando llegó a la estación, McLamb contó que los bomberos se mostraron al principio “un poco incrédulos”, hasta que les explicó que había “visto al camión salir del cuartel” antes de tomar la fotografía.

“Una vez que se dieron cuenta de que sabía de lo que hablaba, sacaron una lupa y enseguida comprobaron que, efectivamente, había fotografiado al Ladder 118”, recordó.

En una entrevista aparte, John Sorrentino, bombero retirado del Ladder 118, explicó a The Independent que, aunque el número del vehículo no se distingue en la fotografía, era posible identificarlo porque se trataba de uno de los pocos camiones de la ciudad con dirección tanto delantera como trasera. Además, señaló que la dotación había instalado una caja exterior en el costado derecho del vehículo, otro detalle que permitía reconocerlo.

open image in gallery McLamb, a la izquierda, vive actualmente con su familia en Leland, Carolina del Norte. En la imagen aparece junto a su esposa, Gina, y sus hijos, Gavin y Garrett ( Cortesía de Aaron McLamb )

Sorrentino, que estaba fuera de servicio el 11 de septiembre pero acudió rápidamente al lugar para ayudar en las labores de emergencia, contó que todavía lo persigue el sonido de las alarmas de los cientos de bomberos que quedaron sepultados bajo los escombros.

“Sabíamos lo que significaba ese sonido y no podíamos hacer nada”, recordó. Esa sensación de impotencia, añadió, fue “lo único que se me quedó grabado del 11-S”.

Menos de un mes después, la fotografía de McLamb apareció en la portada del Daily News de Nueva York bajo el titular “El último viaje del Ladder 118”.

Veinticinco años después, McLamb asegura sentirse agradecido de haber podido documentar el heroísmo de aquellos seis bomberos y, sobre todo, de que su fotografía pudiera servir de recuerdo para sus seres queridos y compañeros.

“Parte de mi identidad como Testigo de Jehová consiste en tratar de ayudar a los demás de la mejor manera posible”, explicó. “Así que sabía que tenía la oportunidad de ayudar a esas familias y a los compañeros de los bomberos que nunca regresaron a casa, porque tenía esta fotografía”.

Traducción de Leticia Zampedri