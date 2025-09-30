Florida regala valioso terreno en Miami para la biblioteca presidencial Trump

Las autoridades de Florida decidieron el martes reservar casi 3 acres de un valioso terreno en el centro de Miami, junto a la histórica Torre Libertad, como un posible sitio para la futura biblioteca del presidente Donald Trump.

El gobernador republicano Ron DeSantis y su gabinete votaron para ceder el terreno, valorado en más de 66 millones de dólares, a la fundación que está planificando los archivos post-administración de Trump, argumentando que la propiedad, que pertenece al Miami Dade College, que es administrado por el estado, proporcionaría un “mayor beneficio al público” e “incrementaría las actividades de desarrollo económico” como la biblioteca de Trump.

Es la más reciente demostración de lealtad de los líderes republicanos de Florida hacia Trump, quien ha trasladado el centro de su universo político a su estado adoptivo.

La propiedad está rodeada de lujosos condominios en un icónico tramo del bulevar Biscayne, bordeado de palmeras, con vistas frente al mar y al otro lado de la calle de la arena de baloncesto que es hogar del equipo Heat de Miami. El Miami Dade College la ha utilizado como estacionamiento para empleados.

Bajo la Constitución estatal, la donación de ciertas propiedades estatales requiere la aprobación de un cuerpo de toma de decisiones compuesto por el fiscal general estatal, el director financiero, el comisionado de agricultura y el gobernador.

La transferencia otorga a la Fundación de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, Inc., el control sobre una propiedad soñada por los desarrolladores. La fundación está dirigida por tres fideicomisarios: Eric Trump, el esposo de Tiffany Trump, Michael Boulos, y el abogado de Trump, James Kiley.

“Será la mejor Biblioteca Presidencial jamás construida, honrando al mejor Presidente”, afirmó Eric Trump en una publicación en redes sociales.

El sitio está junto a la Torre Libertad, el histórico edificio de estilo renacimiento español que albergó uno de los primeros periódicos de Miami antes de servir como centro de recursos para cientos de miles de cubanos que huyeron del comunismo y buscaron asilo en Estados Unidos. Ahora operado como museo por el colegio, se considera un símbolo del vibrante patrimonio inmigrante de la ciudad.

La emblemática torre también ha sido un sitio de recientes protestas contra la represión de Trump hacia los migrantes. Los cubano-estadounidenses, que dominan la política en Miami, han votado abrumadoramente por Trump. Pero su agenda de deportación masiva se ve cada vez más como una traición, dejando a muchos cuestionando el apoyo que le dan.

Ubicaciones asociadas con la Universidad Atlántica de Florida en Boca Ratón y la Universidad Internacional de Florida en los suburbios de Miami habían sido previamente consideradas como posibles sitios para la biblioteca. DeSantis promulgó este año una ley que impide a los gobiernos locales bloquear el desarrollo de una biblioteca presidencial, con el objetivo de anular la posible oposición de condados o municipios de tendencia liberal.

___

Kate Payne forma parte de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.