FBI: ADN recuperado de un guante cerca de la casa de Guthrie parece coincidir con el del sospechoso

Un guante que fue localizado a unos tres kilómetros (dos millas) de la casa de la madre de la conductora del programa “Today”, Savannah Guthrie, parece coincidir con los que llevaba puestos una persona enmascarada que se presentó a la puerta principal de la residencia de Tucson la noche en que ella desapareció, informó el FBI el domingo.

El guante, descubierto en un campo a un costado del camino, fue enviado para análisis de ADN. El FBI indicó en un comunicado que la noche del sábado recibió resultados preliminares y está a la espera de una confirmación oficial. El avance se produce mientras las fuerzas del orden reúnen más evidencias a medida que la búsqueda de la madre de Guthrie entra en su tercera semana. Las autoridades habían dicho previamente que no habían identificado a ningún sospechoso.

Savannah Guthrie publicó el domingo un video en Instagram en el que hizo un llamado a quien haya secuestrado a su madre o a cualquier persona que sepa dónde está retenida.

“Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto", dijo Guthrie. "Y aquí estamos. Y creemos en la bondad esencial de cada ser humano, que nunca es demasiado tarde”.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Arizona el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades dicen que encontraron rastros de su sangre en el porche delantero. Se enviaron supuestas notas de rescate a medios de comunicación, pero ya vencieron dos plazos para el pago.

El hallazgo se dio a conocer días después de que los investigadores difundieron videos de vigilancia en los que se ve a la persona enmascarada fuera de la puerta principal de la casa de Guthrie. Una cámara del porche grabó a una persona con un pasamontañas, pantalones largos, chaqueta, guantes y una mochila.

El FBI señaló el jueves que esa persona es sospechosa del crimen. La describió como un hombre de aproximadamente 1,75 metros de estatura y complexión mediana. La agencia señaló que llevaba una mochila “Ozark Trail Hiker Pack” de 25 litros.

Agentes policiales cerraron el viernes un camino ubicado a unos 3,2 kilómetros (dos millas) de la casa de Guthrie, como parte de la investigación. Una serie de vehículos de la policía del condado y del FBI, incluidos vehículos de criminalística, pasaron por el retén.

Los investigadores también marcaron y remolcaron el viernes una camioneta Range Rover desde el estacionamiento de un restaurante cercano. Más tarde, la policía del condado indicó que la actividad formaba parte de la investigación sobre Guthrie, pero que no se realizaron arrestos.

Agentes de la policía del condado detuvieron el martes a una persona en el sur de Tucson para ser interrogada. Las autoridades no dijeron qué los llevó a detener al hombre, pero confirmaron que fue liberado posteriormente. Ese mismo día, agentes de la policía del condado y del FBI realizaron un registro autorizado por un tribunal en Rio Rico, a aproximadamente una hora en auto al sur de la ciudad.

Las autoridades han manifestado preocupación por la salud de Nancy Guthrie, quien debe tomar medicamentos a diario. Se dice que tiene un marcapasos y que ha lidiado con problemas de presión arterial alta y afecciones cardíacas, según el audio de un operador de la policía del condado.

Al inicio de la investigación, las autoridades habían señalado que habían recolectado ADN en la propiedad de Nancy Guthrie que no pertenece a Guthrie ni a personas en contacto cercano con ella. Los investigadores trabajan para identificar a quién corresponde.

El FBI también ha dicho que se encontraron aproximadamente 16 guantes en distintos puntos cerca de la casa, la mayoría de los cuales eran guantes de los equipos de búsqueda que habían sido desechados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.