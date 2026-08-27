Falla de comunicación puso al Marine One y a un jet en riesgo de colisión en Washington

Los controladores de tráfico aéreo en Washington y los pilotos del helicóptero del presidente Donald Trump se reunieron para analizar problemas de comunicación una semana antes de que se permitiera despegar a un avión de reacción justo cuando el Marine One salía de la Casa Blanca, informaron investigadores federales el jueves.

Los controladores señalaron que no recibieron la llamada de advertencia estándar de tres minutos antes de los vuelos del Marine One, y ambas partes acordaron una alternativa para esos casos, pero ese plan de retransmitir la llamada por radio a través de otra persona también fracasó el día del incidente del 4 de agosto, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, según el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Que el avión de reacción y el helicóptero estuvieran en el aire al mismo tiempo pareció vulnerar los procedimientos de seguridad establecidos tras la colisión en el aire, ocurrida el año pasado cerca del concurrido aeropuerto y en la que murieron 67 personas, pero las autoridades subrayaron que el presidente nunca estuvo en peligro. El Pentágono también mantiene desde hace tiempo un acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para dar a los controladores un aviso de tres minutos antes de que despegue el helicóptero presidencial, un acuerdo que es anterior al accidente del año pasado.

La NTSB indicó que las grabaciones de la torre mostraron que los controladores nunca escucharon ese día las llamadas del piloto del Marine One que advertían que el helicóptero se preparaba para despegar, pero grabaciones separadas publicadas por ATC.com muestran que el helicóptero sí hizo esas llamadas.

Los pilotos del helicóptero intentaron retransmitir su llamada de tres minutos a través de la instalación de helicópteros en la Base Conjunta Anacostia-Bolling, pero eso tampoco tuvo éxito.

La FAA decidió, tras la colisión de un avión de pasajeros con un helicóptero Black Hawk del Ejército el 29 de enero de 2025, que se detendrían todos los despegues y aterrizajes en el aeropuerto cada vez que un helicóptero pase por una ruta en conflicto. El espacio aéreo cerca de la Casa Blanca y del aeropuerto Reagan está muy congestionado con aeronaves militares y comerciales.

La FAA ha reconocido que el helicóptero y el avión de pasajeros se acercaron demasiado por un breve periodo antes de que ambas aeronaves empezaran a separarse. El avión ascendió rápidamente por encima del helicóptero después de que los pilotos del Marine One vieran el avión y se detuvieran hasta que este salió de la zona de manera segura.

La NTSB señaló que las estimaciones preliminares muestran que el helicóptero y el avión estaban separados lateralmente por poco más de 1,3 kilómetros (0,8 millas) y verticalmente por unos 215 metros (700 pies) en su punto más cercano. La tripulación del vuelo de Envoy Air dijo a los investigadores que recibió una alerta de tráfico de su sistema anticolisión justo después de despegar, pero nunca vio el helicóptero.

Las grabaciones oficiales de la FAA desde la torre del aeropuerto Reagan no incluían las advertencias de que el Marine One se preparaba ese día para dirigirse a la Base Aérea Andrews con el presidente a bordo.

En una grabación publicada por ATC.com se muestra al piloto del Marine One diciéndole a la torre que el helicóptero estaba a “tres minutos de vida”, tal como establece el acuerdo de 2013 entre la FAA y los militares. Pero el controlador pareció sorprendido unos minutos después cuando el helicóptero despegó.

“Eh, Marine One, ¿usted dijo, eh, que procede según lo informado?”, preguntó el controlador antes de darle instrucciones al helicóptero. “OK, sin tres minutos, recibido, proceda según lo informado”.

Después de que el controlador advirtiera al helicóptero sobre el avión que estaba despegando, el piloto del Marine One dijo que veía el tráfico y declaró: “Haremos una demora momentánea”.

Tras la colisión en el aire del año pasado, quedó claro que la mala comunicación entre los controladores de tráfico aéreo y los militares había sido un problema de larga data. Durante una audiencia en el Congreso, se supo que una línea directa que conectaba al Pentágono con la torre del aeropuerto Reagan no había funcionado durante más de tres años, y la FAA ni siquiera se había dado cuenta.

La NTSB indicó que, después de este incidente en el que estuvo involucrado el Marine One, técnicos de la FAA determinaron que no había una línea de visión adecuada entre el receptor de radio del aeropuerto y el lugar desde donde despega el helicóptero en la Casa Blanca. Por ello, esas radios se trasladaron del vecindario donde estaban ubicadas a la parte superior de la torre del aeropuerto Reagan. Pruebas posteriores mostraron que las radios funcionaban bien tras ese cambio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.