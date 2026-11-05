Estudiantes universitarios iraníes enfrentan presión mientras autoridades reprimen disidencia

Después de participar en una protesta antigubernamental en el campus, el estudiante de ciencias sociales fue citado a una audiencia disciplinaria en su universidad y se enfrentó a un comité intimidatorio: incluía a un clérigo que representaba al líder supremo de Irán y a un funcionario que se negó a identificarse.

El interrogatorio al que lo sometieron puso de manifiesto la seriedad de las autoridades iraníes a la hora de erradicar la disidencia en las universidades, después de aplastar las manifestaciones masivas de enero y tras el estallido de la guerra con Estados Unidos.

El clérigo y el funcionario preguntaron: cuando el exlíder supremo Ali Jamenei fue asesinado en ataques aéreos al comienzo de la guerra el 28 de febrero, “¿qué sentiste?”.

Decenas de estudiantes universitarios en todo Irán afrontan audiencias similares por sumarse a las protestas, según sindicatos estudiantiles locales y observadores externos de derechos humanos. Es otra cara de la campaña de las autoridades para silenciar la disidencia, mientras la guerra y el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos hace meses agravan la crisis económica del país. Con los líderes iraníes y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con un posible regreso a los combates intensificados, muchos estudiantes temen que la presión sobre ellos no haga más que aumentar.

The Associated Press habló por teléfono y mediante aplicaciones de mensajería con media docena de estudiantes que se manifestaron en Irán que enfrentan procedimientos disciplinarios. Todos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Los estudiantes llevados ante los comités se enfrentan a una posible expulsión o incluso a la prohibición de continuar sus estudios en cualquier universidad. Las repercusiones pueden extenderse más allá del campus. A algunos los han despedido de sus trabajos o han recibido amenazas de muerte u otro tipo de acoso cuando los detalles de sus casos se hacen públicos.

“Pone una presión psicológica extraordinaria sobre la gente. Quiero decir, para mí, es indescriptible”, manifestó el estudiante de ciencias sociales.

Autoridades ven el activismo en el campus como una amenaza

Las medidas disciplinarias siguieron a las protestas universitarias que surgieron en paralelo a la ola de manifestaciones que comenzó a finales de diciembre, desencadenada por un desplome de la moneda. Esas movilizaciones crecieron rápidamente hasta convertirse en las mayores protestas nacionales desde la revolución iraní de 1979. Las fuerzas de seguridad las aplastaron abriendo fuego, matando a miles de personas y arrestando a miles más.

Incluso después de eso, protestas más pequeñas persistieron en los campus hasta la víspera del ataque estadounidense-israelí contra Irán del 28 de febrero que desencadenó la guerra.

En febrero, Gholamhossein Mohseni Ejei, el conservador jefe del poder judicial iraní, dijo que las autoridades judiciales intervendrían para procesar delitos en los campus si las autoridades educativas no podían controlarlos.

Las semanas de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán dejaron en pausa las medidas universitarias contra los estudiantes. Pero desde el verano, comenzaron a ser citados a audiencias.

Cuando las universidades reabrieron el mes pasado, un alto clérigo advirtió que la disidencia en los campus era una amenaza para los gobernantes y que debía terminarse.

“El enemigo quiere iniciar presión interna desde el entorno universitario y continuarla por todo el país”, declaró Ahmad Alamolhoda, que dirige la oración del viernes en la ciudad santuario de Mashhad, en el este, y es el representante del líder supremo en la provincia.

Instó a los centros a “rastrear cualquier elemento infractor en la universidad y preparar el terreno para lidiar con ellos”.

Las autoridades iraníes aún están arrestando y procesando a manifestantes vinculados a las protestas de enero, y algunos se enfrentan a la pena de muerte.

En los comités, los estudiantes son presionados para retractarse

El número de expulsiones y suspensiones sigue sin estar claro. Pero la “severidad de la acción” ha aumentado en comparación con represiones anteriores, explicó Ali Taghipour, un activista iraní exiliado que sigue las protestas estudiantiles. El proceso puede durar varios meses, con varios niveles de audiencias antes de que el ministerio que supervisa las universidades dé el visto bueno a cualquier castigo.

Shargh, un periódico reformista, informó el mes pasado de un recuento creciente de expulsiones en media docena de universidades de la capital. Al menos 10 estudiantes han sido expulsados en la Universidad de Teherán, otros 10 en la Universidad Amir Kabir, y a otros se les han impuesto suspensiones. La AP no ha podido verificar de manera independiente estos casos en concreto.

Los procedimientos parecen orientados a intimidar a los estudiantes para que guarden silencio.

El estudiante de ciencias sociales y otro estudiante contaron que los administradores les obligaron a redactar sus defensas incluso antes de que se les informara de los cargos en su contra, lo que los dejó sin saber muy bien qué debían escribir.

Los cargos contra el estudiante de ciencias sociales incluían participar en una “reunión ilegal”. Sus datos personales de contacto fueron publicados en canales progubernamentales en redes sociales y ahora teme ser atacado por simpatizantes del gobierno.

Los estudiantes describen presiones de funcionarios universitarios para retractarse de posturas antigubernamentales con el fin de evitar castigos.

“El énfasis principal en todas las universidades es que los estudiantes admitan que han hecho algo mal, y han usado todos sus esfuerzos para convertirlo en una guerra psicológica”, comentó un estudiante de humanidades en Teherán que también ha enfrentado medidas disciplinarias.

Compartió con la AP capturas de pantalla de mensajes telefónicos que lo llamaban “traidor” y amenazaban con violencia contra él y su familia. Los mensajes llegaron después de que canales progubernamentales en redes sociales publicaran su identidad y su información de contacto.

Miembros del temido Basij integran algunos comités

En la Universidad Sharif, una de las escuelas más elitistas de Irán, los administradores han revisado medidas contra unos 250 estudiantes, dijo el presidente de su sindicato estudiantil, Farzad Rahmani, a la plataforma mediática reformista Ensaf.

Al menos 40 de esos alumnos han afrontado audiencias hasta ahora, y 10 han sido expulsados, señaló.

En las audiencias disciplinarias suelen participar administradores universitarios, miembros del profesorado, un representante del líder supremo y la agencia de seguridad del campus, conocida como Harasat, que opera bajo el Ministerio de Inteligencia y vigila la lealtad política a la teocracia.

Miembros de la temida milicia voluntaria Basij, que está presente en los campus universitarios, también suelen estar presentes.

“El papel del Basij y del Harasat es muy fuerte”, señaló Taghipour al explicar que, por lo general, identifican a los estudiantes sospechosos y reúnen expedientes en su contra.

Algunos estudiantes se han mantenido desafiantes pese a las crecientes presiones. Un sindicato estudiantil de una universidad de Teherán dijo la semana pasada que administradores y el Basij del campus habían amenazado a estudiantes que realizaron una concentración.

“Amenazar a un estudiante con expulsión o suspensión —únicamente por participar en una concentración o protestar contra fallos emitidos— no es una señal de fortaleza, sino más bien una señal de miedo ante el resurgimiento de las protestas estudiantiles”, indicó un comunicado en el canal de Telegram del sindicato.

Los estudiantes dicen que la guerra agrava la presión

Los universitarios iraníes han impulsado con frecuencia protestas antigubernamentales. La agitación en los campus desempeñó un papel clave para sostener las protestas contra el uso obligatorio del velo en 2022 y 2023, que también se transformaron en llamados a derrocar la teocracia.

Cientos de estudiantes fueron expulsados o suspendidos por esas protestas, aunque a algunos el gobierno del presidente Masoud Pezeshkian les permitió reanudar después los estudios.

Desde entonces, las autoridades recortaron severamente las asociaciones en los campus, al verlas como una fuente de agitación, dijo un estudiante de posgrado que trabaja en prensa.

Las protestas de 2022 obligaron a las autoridades a relajar la aplicación de las normas del velo, pero los sectores conservadores han pedido una nueva ofensiva. La Universidad de Teherán dijo que remitirá a audiencias disciplinarias a las estudiantes que persistan en violar esa ley, declaró su presidente a la agencia semioficial de noticias estudiantiles ISNA el 19 de octubre.

Un estudiante de licenciatura de poco más de 20 años en Teherán dijo que la seguridad del campus estaba deteniendo con más frecuencia a sus compañeras por su vestimenta, “poniéndolas bajo presión”.

La amplia aplicación de medidas disciplinarias por parte de las universidades hace que los estudiantes tengan miedo a que cualquiera pueda ser expulsado, afirmó. Y tienen aún más miedo de ser arrestados, agregó.

Un estudiante de la Universidad Sharif fue detenido en su casa en abril, el día que debía asistir a una audiencia disciplinaria, informó esta semana su sindicato estudiantil.

Los estudiantes que hablaron con la AP describieron un temor creciente a que vuelva a estallar una guerra total.

“Esta guerra les ha facilitado la represión y la securitización de todo”, expresó el estudiante de licenciatura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.