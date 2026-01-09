Escuelas de Minneapolis ofrecerán clases remotas ante redadas migratorias

El sistema escolar de Minneapolis ofrecerá a las familias la opción de clases remotas durante un mes en medio de las redadas en la ciudad de parte de las autoridades migratorias federales, informó el distrito.

El distrito proporcionó la actualización el jueves por la noche en un correo electrónico a los maestros, lo que fue obtenido por The Associated Press. Bajo el plan temporal, los maestros impartirán simultáneamente lecciones desde sus aulas a los estudiantes en el aula y en casa.

La medida se produce al tiempo que el gobierno del presidente Donald Trump envía 2.000 agentes de inmigración a la región y la comunidad responde a la muerte de una mujer abatida esta semana por un agente federal.

La aplicación de la ley de inmigración en ciudades de todo Estados Unidos ha llevado a una disminución en la asistencia escolar, según padres y educadores. Defensores en otras ciudades que enfrentan intervenciones federales han buscado opciones de aprendizaje remoto, particularmente para familias inmigrantes que podrían sentirse vulnerables, pero Minneapolis parece ser uno de los pocos distritos en reintroducir la opción de aprendizaje virtual al estilo de la pandemia.

"Esto satisface una necesidad realmente importante para nuestros estudiantes que no pueden venir a la escuela en este momento", escribió un administrador escolar de Minneapolis en el correo electrónico al personal.

La opción de aprendizaje virtual estará disponible hasta el 12 de febrero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.