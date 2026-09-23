Error en Texas crea enorme atraso en registros de votantes de cara a las elecciones de noviembre

Las oficinas electorales de condados en todo Texas se están apresurando a tramitar un enorme atraso de solicitudes de inscripción de votantes derivado de un error a nivel estatal, un dolor de cabeza que llega mientras se preparan para las elecciones intermedias en noviembre.

El problema, que las autoridades del estado bajo gobierno republicano no han definido públicamente, también podría haber privado del derecho al voto a personas que querían votar en las primarias estatales de marzo, pero cuyas solicitudes de inscripción nunca se procesaron, señalaron funcionarios electorales locales en conferencia de prensa el miércoles.

“Esto realmente salió de la nada. Saber que este elemento de las solicitudes (estatales) no llegó, y no teníamos ninguna visibilidad al respecto”, señaló Chris McGinn, director general de la Asociación de Funcionarios Electorales de Condados de Texas.

Aún no se ha determinado el tamaño del atraso en todo el estado, pero la asociación calcula que son decenas de miles en algunos de los condados más poblados. En el condado Bexar, que incluye San Antonio, la oficina electoral recibió alrededor de 45.000 solicitudes de inscripción de votantes acumuladas.

Algunas oficinas electorales tendrán que contratar trabajadores temporales para manejar la avalancha, comentaron funcionarios de la asociación.

El problema comenzó en octubre de 2025 en el Departamento de Seguridad Pública de Texas, que, entre otras cosas, permite a las personas inscribirse para votar o actualizar su inscripción cuando renuevan su licencia de conducir.

Un error no especificado impidió que se enviara un gran número de registros a los condados de residencia de los solicitantes, donde se procesan y verifican las solicitudes. Esos registros podían ser una nueva solicitud de inscripción de votante o una actualización de una inscripción existente, como un cambio de domicilio.

La asociación de funcionarios electorales locales indicó que sus miembros no recibieron ninguna comunicación del Departamento de Seguridad Pública sobre por qué ocurrió el atraso ni por qué no se les informó del problema durante casi un año.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Pública señaló que ciertos registros enviados en línea “estaban incompletos y no se transmitieron por completo” a la oficina del secretario de Estado. Indicó que el “problema del sistema” se había resuelto, sin detallar la naturaleza del inconveniente. El departamento no respondió a una solicitud de más explicaciones. Funcionarios del condado dijeron que el problema parecía estar en el portal en línea del departamento.

Los condados tienen hasta que comience la votación anticipada presencial el 19 de octubre para terminar de procesar las solicitudes que llegaron tarde.

Durante su conferencia de prensa, los funcionarios electorales de los condados dijeron que es posible que algunas personas hayan sido impedidas de votar en las primarias estatales a principios de este año o que inicialmente se les haya rechazado porque no había registro de que se hubieran inscrito para votar o de que hubieran actualizado su inscripción.

La inesperada cargade trabajo llega cuando los condados ya están inundados de tareas de cara a las elecciones de noviembre en un estado con una contienda al Senado federal seguida a nivel nacional entre el legislador estatal demócrata James Talarico y el procurador estatal republicano Ken Paxton.

La oficina del secretario de Estado de Texas y los líderes electorales de los condados dicen que los votantes no deben preocuparse por su inscripción siempre que se presente antes del 5 de octubre. Si una persona se presenta a votar y no aparece en el padrón, los funcionarios electorales indicaron que puede emitir una boleta provisional.

También pueden verificar si están inscritos en el sitio estatal de inscripción en línea o llamar a la oficina electoral de su condado.

_______

Wilder es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.