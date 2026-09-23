Presidente de Ecuador pide en la ONU que países unan fuerzas para frenar al crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, instó el miércoles a los líderes globales a intensificar la cooperación internacional para hacer frente al crimen transnacional y consideró “inadmisible” que las “organizaciones criminales cooperen entre sí con mayor eficacia que los Estados”.

“Ningún Estado derrota solo un enemigo que no reconoce fronteras”, expresó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York.

Noboa se reeligió para un segundo mandato presidencial el año pasado, respaldado por la mayoría de una población cansada de la violencia y ávida por cambios.

Desde que asumió el poder, a finales de 2023 después de que el entonces presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional, el mandatario rápidamente abrazó la postura mano dura del gobierno de Donald Trump antidrogas y puso en marcha una serie de medidas para recuperar el país, como acciones conjuntas de militares y policías en las calles y el control de la seguridad interna.

Sin embargo, ante la ONU Noboa consideró que esfuerzos locales ya no son suficientes para frenar el avance de las bandas criminales transnacionales, ya que “los criminales ya globalizaron su cooperación”. Así, abogó que los países y gobiernos deben unir fuerzas para conseguir dar una respuesta a la altura.

“No pedimos que otros actúen en lugar de los Estados, pedimos cooperación solicitada con pleno respeto a la soberanía de cada nación y con resultados que se puedan medir”, señaló.

Para ello, el presidente ecuatoriano propuso una hoja de ruta con tres acciones concretas, que incluyen la creación de un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos del crimen organizado transnacional; una plataforma permanente de intercambio de información e inteligencia entre países, y que el organismo internacional incorpore en su iniciativa ONU-80 el crimen organizado transnacional como una prioridad.

“La seguridad no es un fin en sí mismo, es la condición para que un país pueda florecer y hoy vivimos una crisis del alma”, destacó. “Recuperar la seguridad significa devolver el futuro”.

Ecuador ha visto la violencia dispararse desde 2021, cuando las disputas entre bandas locales asociadas con cárteles de Colombia y México por rutas de distribución de drogas han desencadenado una escalada criminal y el incremento de delitos violentos, como el sicariato, el secuestro y la extorsión.

Desde que llegó el poder hace tres años, Noboa ha endurecido las medidas contra el crimen organizado y la delincuencia y puso en marcha una serie de medidas para achicar la violencia, entre ellas la militarización de la seguridad, la construcción de una megacárcel, la extensión de los estados de excepción y el despliegue de las fuerzas de seguridad para recuperar el control del territorio.

Asimismo, ha pedido ayuda internacional y forjado una estrecha colaboración en materia militar con Estados Unidos, que ha entregado ayuda económica, material, entrenamiento, información e inteligencia para enfrentar los grupos criminales a los que el gobierno ecuatoriano ha clasificado como terroristas.

En una visita oficial a Ecuador a inicios del mes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió al país por ser el socio más “agresivo” en la iniciativa del gobierno de Trump para atacar a los grupos criminales transnacionales en el hemisferio occidental. Tras reunirse con el presidente, Rubio afirmó a los periodistas que “fuerzas de élite” de ambos países “trabajan conjuntamente día a día, de una manera sin precedentes, para tratar de desmantelar estas organizaciones terroristas”.

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El periodista de The Associated Press Gonzalo Solano colaboró para esta nota desde Quito.