Demócratas de Maine preguntan si senadora republicana sabía sobre aportes de campaña ilegales

Demócratas de Maine arremetieron el miércoles contra la senadora republicana Susan Collins por un reportaje según el cual el FBI investigó cuánto sabía ella sobre contribuciones ilegales de campaña que enviaron a prisión a uno de sus donantes.

El reportaje de ProPublica, publicado el martes, afirma que el FBI planeaba en 2024 iniciar una investigación sobre las gestiones de Collins con Navatek, un contratista de defensa de Hawai y donante de su campaña. Según ProPublica, la investigación, centrada en un presunto esquema de sobornos, quedó tapada una vez que Donald Trump asumió la presidencia.

El reportaje apareció seis semanas antes de unas elecciones en las que Collins busca su sexto mandato frente al demócrata Troy Jackson. Los demócratas han puesto la mira en el escaño, en un estado que Trump perdió en 2024, mientras el partido intenta ganar el control del Senado, lo que convierte la contienda en una de las más competitivas de la boleta de noviembre.

Collins calificó el martes toda la historia de “absolutamente indignante” y manifestó que es frustrante e injusto que se hagan ese tipo de señalamientos tan cerca de las elecciones. Su jefe de campaña, Steve Abbott, también declaró el miércoles que la acusación de que “cobramos a la gente por tener reuniones” es categóricamente falsa y que Collins aceptara dinero de campaña a cambio de contratos “no ocurrió”.

Jackson calificó la acusación de “corrupción del más alto nivel”. No estuvo presente el miércoles cuando un grupo de demócratas ofreció una conferencia de prensa cerca de la oficina de Collins en Portland, pero sostuvo que las acusaciones son una traición a la confianza.

“No puedo enfatizar lo suficiente hoy la gravedad de estas acusaciones. La gente de Maine merece respuestas claras y reales de Susan Collins ahora mismo”, declaró Devon Murphy-Anderson, directora ejecutiva del Partido Demócrata de Maine.

El FBI dice que las acusaciones ya fueron investigadas

El reportaje de ProPublica indica que el jefe de un super PAC de Collins se reunió en 2019 con ejecutivos del contratista de defensa Navatek y les pidió una donación de 500.000 dólares. El director general de la empresa, Martin Kao, envió una donación inicial de 150.000 dólares utilizando una empresa pantalla, según el reportaje. ProPublica informó que revisó un correo electrónico interno de la compañía, de Kao, en el que el director general posteriormente dijo a ejecutivos de Navatek que Collins se comprometió a conseguirle a la empresa 32 millones de dólares en contratos con la Marina.

Kao y otros dos ejecutivos de Navatek fueron acusados posteriormente de canalizar donaciones ilegales hacia Collins. ProPublica reportó que Kao buscó reducir su condena de cárcel revelando al FBI el alcance total de las contribuciones ilegales a Collins.

Collins insistió en que Kao es “un mentiroso” y que su versión no es confiable.

“Ha sido condenado dos veces en casos separados en tribunales federales. Ha sido condenado por lavado de dinero. Ha sido condenado por fraude bancario. Ha sido condenado por presentar informes falsos ante la agencia reguladora bursátil. Está siendo condenado por muchos delitos”, indicó Collins

Un portavoz del FBI señaló en un comunicado que las acusaciones “ya habían sido investigadas por el FBI hace años y finalmente no se encontró nada que implicara a la senadora Collins ni a la campaña de la senadora Collins. Cualquier insinuación en sentido contrario es totalmente falsa”.

El artículo de ProPublica también afirma que el regreso de Trump a la Casa Blanca dejó al Departamento de Justicia sin capacidad para realizar la investigación.

Las investigaciones por corrupción han disminuido en el segundo mandato de Trump

La cantidad de agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia especializados en investigaciones de corrupción se desplomó en los primeros meses del gobierno de Trump. El Departamento de Justicia, por ejemplo, desmanteló a principios de 2025 su sección de élite de Integridad Pública, mientras que el FBI disolvió un equipo de fraude de cuello blanco y corrupción pública con base en su oficina de Washington.

El gobierno también ha despedido a numerosos funcionarios de las fuerzas del orden que participaron en investigaciones sobre Trump, incluidas las relacionadas con sus esfuerzos por revertir las elecciones presidenciales de 2020, y con la retención de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Se envió el miércoles un correo electrónico al Departamento de Justicia solicitando comentarios.

Collins aseguró que conoció por primera vez a la empresa a través de la Universidad de Maine debido a la investigación que la Marina consideró valiosa, relacionada con la impresión 3D para la producción.

Afirmó que el Departamento de Justicia ya revisó el asunto.

Collins expresó: “Les digo que esto es completamente falso”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, desestimó la idea de que Collins pudiera estar implicada en un esquema de sobornos y calificó las acusaciones como “una campaña de desprestigio”.

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Mascaro reportó desde Washington. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Mary Clare Jalonick y Eric Tucker en Washington, D.C., y Kimberlee Kruesi en Providence, Rhode Island.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.