Una tormenta invernal amenaza con llevar ventiscas y hielo a partes de EEUU

Una poderosa tormenta invernal avanzaba hacia el este de Estados Unidos desde las llanuras el domingo, impulsada por lo que los meteorólogos describen como un ciclón intenso, desencadenando una reacción en cadena de nieve, hielo, lluvia y clima severo que se espera afecte a gran parte del país.

La nieve y los vientos en aumento se extendieron por el Alto Medio Oeste el domingo, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de ceguera por nieve y posibles condiciones de ventisca que podrían hacer que viajar sea imposible en algunas áreas. Se esperaba que las acumulaciones de nieve superaran un pie en partes de los Grandes Lagos superiores, con hasta 61 centímetros (2 pies) posibles en la costa sur del Lago Superior.

En el sur, los meteorólogos advierten sobre tormentas eléctricas severas que se espera anuncien la llegada de un frente frío agudo, a veces denominado “Blue Norther”, que traerá una caída repentina de temperatura y fuertes vientos del norte que pondrán fin a días de calor récord en toda la región.

Durante las próximas 48 horas, se espera que el ciclón produzca fuertes nevadas y condiciones de ventisca en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, lluvia helada en Nueva Inglaterra, tormentas eléctricas en el este de Estados Unidos y el sur, y vientos fuertes generalizados.

Se espera que la tormenta se intensifique a medida que se mueve hacia el este, obteniendo energía de un fuerte choque entre el aire gélido que desciende desde Canadá y el aire inusualmente cálido que ha permanecido en el sur de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Esto sigue a miles de retrasos y cancelaciones de vuelos en las regiones del noreste y los Grandes Lagos a principios de este fin de semana debido a la nieve, mientras miles se dirigían a las carreteras y aeropuertos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

En el otro lado del país, California estaba experimentando un fin de semana bastante seco después de que poderosas tormentas azotaran el estado con fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Al menos cuatro personas murieron, incluido un hombre que fue encontrado muerto el viernes en un automóvil parcialmente sumergido cerca de Lancaster, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.