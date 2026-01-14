Stay up to date with notifications from The Independent

Aumentan ventas minoristas en EEUU, superando expectativas

EEUU VENTAS MINORISTAS
EEUU VENTAS MINORISTAS (AP)

Los compradores aumentaron su gasto en noviembre respecto a octubre en una época en que las compras navideñas avanzaron a toda velocidad.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% en noviembre, mejor de lo esperado, tras una caída revisada del 0,1% en octubre, según el Departamento de Comercio. El informe se retrasó más de un mes debido al cierre del gobierno de 43 días.

Las ventas minoristas subieron un 0,1% en septiembre, pero saltaron un 0,6% en julio y agosto y un 1% en junio.

El gobierno federal está poniéndose al día gradualmente con los informes económicos que fueron pospuestos por el cierre.

Las ventas en tiendas de ropa y accesorios aumentaron un 0,9%, mientras que los negocios en línea tuvieron un incremento del 0,4%. Los negocios en tiendas de artículos deportivos y de pasatiempos subieron un 1,9%.

El panorama ofrece solo una visión parcial del gasto del consumidor y no incluye muchos servicios, como viajes y alojamientos en hoteles. Sin embargo, la única categoría de servicios – los restaurantes – registró un aumento del 0,6%.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

