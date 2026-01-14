Aumentan ventas minoristas en EEUU, superando expectativas

Los compradores aumentaron su gasto en noviembre respecto a octubre en una época en que las compras navideñas avanzaron a toda velocidad.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% en noviembre, mejor de lo esperado, tras una caída revisada del 0,1% en octubre, según el Departamento de Comercio. El informe se retrasó más de un mes debido al cierre del gobierno de 43 días.

Las ventas minoristas subieron un 0,1% en septiembre, pero saltaron un 0,6% en julio y agosto y un 1% en junio.

El gobierno federal está poniéndose al día gradualmente con los informes económicos que fueron pospuestos por el cierre.

Las ventas en tiendas de ropa y accesorios aumentaron un 0,9%, mientras que los negocios en línea tuvieron un incremento del 0,4%. Los negocios en tiendas de artículos deportivos y de pasatiempos subieron un 1,9%.

El panorama ofrece solo una visión parcial del gasto del consumidor y no incluye muchos servicios, como viajes y alojamientos en hoteles. Sin embargo, la única categoría de servicios – los restaurantes – registró un aumento del 0,6%.

