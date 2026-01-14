El poder judicial de Irán anuncia juicios rápidos y ejecuciones para manifestantes detenidos

El jefe del poder judicial de Irán señaló que habría juicios rápidos y ejecuciones para aquellos detenidos en las protestas a nivel nacional, a pesar de una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, hizo el comentario en un video emitido en internet por la televisión estatal iraní.

“Si queremos hacer un trabajo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido”, afirmó Mohseni-Ejei.

"Si se demora dos meses, tres meses después, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido", añadió.

Sus comentarios suponen un desafío directo a Trump, quien advirtió a Irán sobre las ejecuciones en una entrevista con CBS emitida el martes:

"Tomaremos medidas muy fuertes", advirtió Trump. "Si hacen tal cosa, tomaremos medidas muy fuertes".

