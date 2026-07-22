Nicolás Maduro regresará a la corte para una vista previa en su caso de narcotráfico en EEUU

Nicolás Maduro vuelve el miércoles a los tribunales acompañado por sus abogados y se espera que continúe oponiéndose a la acción militar de Estados Unidos que lo destituyó como presidente de Venezuela y lo llevó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, están en una cárcel de Brooklyn desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en su casa de Caracas en una impactante redada en plena madrugada y los trasladaron a Nueva York a principios de enero.

Ambos se han declarado inocentes. Enfrentan posibles penas de cadena perpetua si un jurado considera que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la redada como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” en un caso penal presentado por primera vez hace seis años. Maduro se ha descrito como un prisionero de guerra y ha calificado su captura de secuestro.

Los fiscales estadounidenses afirman que Maduro llevó a cabo una conspiración para trasladar miles de toneladas de cocaína en el país en connivencia con las fuerzas del orden venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, dijo Maduro en español durante la lectura de cargos en su contra en enero.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha señalado que espera impugnar la legalidad del “secuestro militar” de Maduro.

Los abogados han indicado que existen defensas legales complejas que el tribunal debe abordar antes de que pueda comenzar el juicio.

Maduro y Flores no han solicitado la libertad bajo fianza. El juez Alvin K. Hellerstein aún no ha fijado una fecha para el juicio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.