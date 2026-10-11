El Departamento de Justicia investiga si parón de prensa en la Casa Blanca violó ley antimonopolio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si la decisión del grupo rotativo de periodistas de televisión acreditados en la Casa Blanca, conocido como pool, de suspender la cobertura del presidente Donald Trump el mes pasado violó la ley antimonopolio, informó el sábado una portavoz de la agencia.

Emily Covington, portavoz del departamento, señaló que los boicots de grupo entre competidores empresariales podrían infringir la ley de Estados Unidos. “La División Antimonopolio simplemente está investigando para determinar si estas organizaciones de noticias han violado las leyes antimonopolio”, manifestó.

El anuncio se produjo después de que el grupo de cinco cadenas que integra el pool televisivo dejara de cubrir al presidente el mes pasado, luego de que el gobierno impidiera el acceso a CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

Se enviaron mensajes a última hora del sábado a los cinco medios para solicitar comentarios: ABC, CBS, CNN, FOX y NBC.

El pool de prensa de la Casa Blanca, que es un elenco rotativo de medios que cubre al presidente, se ha convertido en un reflejo de la disputa más amplia sobre si el presidente, o cualquier persona, puede controlar el contenido de las noticias, que es una forma de libertad de expresión y un pilar de la democracia estadounidense.

Los acontecimientos del mes pasado supusieron una escalada extraordinaria en los esfuerzos de Trump por restringir a reporteros y medios de comunicación que considera insuficientemente favorables.

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda por la prohibición, que duró varios días. Esta fue levantada después de que un juez concediera a las tres organizaciones informativas un alivio temporal, que se mantiene vigente hasta el martes.

También se reanudó la cobertura del pool televisivo de la Casa Blanca.

Jose Zamora, director regional para América del Comité para la Protección de los Periodistas, criticó el sábado la decisión del gobierno de investigar.

“El gobierno no debería usar investigaciones antimonopolio para intimidar a medios que defienden el acceso de la prensa”, escribió Zamora en X. “El derecho del público a saber depende de ese acceso”.

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Taxin contribuyó a este despacho desde Santa Ana, California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.