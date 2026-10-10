Tiroteo en el norte de Pensilvania deja 9 muertos, incluido el agresor

Un tiroteo que conmocionó a una ciudad de Pensilvania dejó nueve muertos, informó la policía, incluido el presunto agresor.

Las autoridades no proporcionaron más detalles.

“No he visto nada parecido en mis más de 28 años (en la policía)”, declaró el jefe policial de Erie, Rick Lorah, a una cadena local de noticias: “No estoy seguro de que la ciudad de Erie haya visto alguna vez la pérdida de vidas y la devastación que acabamos de presenciar”.

El gobernador Josh Shapiro señaló el sábado que ofreció el “pleno apoyo” de su gobierno a la alcaldesa de Erie, Daria Devlin.

Erie se encuentra a unos 188 kilómetros (117 millas) al norte de Pittsburgh.

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Esta historia corrige que el número total de personas encontradas muertas —nueve— incluye al presunto agresor.

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Jacqueline GaNun es miembro del cuerpo de Report for America para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas que reciben poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.