Efectivo de la Guardia Nacional es herido a tiros tratando de separar pelea en Washington

Un efectivo de la Guardia Nacional fue herido a tiros cuando intentaba disolver una pelea en la capital del país, y el sospechoso de haber disparado el arma también fue baleado en un intercambio de disparos con miembros de esa fuerza armada, informó la policía el lunes.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11:10 de la noche del domingo, cuando siete u ocho miembros de la guardia, que estaban en una camioneta estacionada, vigilaban la pelea en una acera del sureste de Washington, en el vecindario de Eastern Market, indicó Jeffery Carroll, jefe interino de la Policía Metropolitana de Washington.

“Salieron de su vehículo para intentar intervenir y evitar que la pelea continuara cuando escucharon disparos, dijo Carroll a los periodistas. "Un individuo que había estado involucrado en la pelea sacó un arma de fuego y comenzó a disparar”.

El individuo corrió hacia un callejón y los miembros de la guardia le ordenaron que soltara el arma, relató Carroll.

“Entonces el individuo apuntó el arma hacia los miembros de la Guardia Nacional, quienes respondieron al fuego”, agregó.

Señaló que un miembro de la guardia recibió un impacto en la pierna y que el sospechoso fue herido de bala en el abdomen. Ambos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento por lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, precisó.

Carroll indicó que tres miembros de la guardia dispararon sus armas durante el enfrentamiento. Añadió que el sospechoso fue arrestado.

El presidente Donald Trump desplegó a la guardia en Washington en agosto de 2025 como parte de lo que, según dijo, era una misión para combatir el crimen. La fuerza, que alcanzó un máximo de alrededor de 5.000 efectivos durante el verano, ha apoyado operaciones de arresto, patrullado calles y vecindarios de la ciudad y participado en labores de limpieza.

El gobierno republicano de Trump sostiene que el despliegue ha contribuido a una disminución del crimen en la ciudad, donde la delincuencia ya venía bajando antes. Funcionarios, activistas y residentes de la ciudad, abrumadoramente demócrata, afirman que el despliegue es un desperdicio del dinero de los contribuyentes y una militarización innecesaria de una importante ciudad estadounidense.

El departamento de policía investiga el tiroteo ocurrido la noche del domingo. Carroll afirmó que no había más amenazas para la comunidad y pidió que cualquier persona con información sobre el tiroteo se comunique con la policía.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.