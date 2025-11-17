EEUU: Juez solicita a fiscales mensajes de las autoridades en el caso de la legisladora McIver

Un juez federal que supervisa el caso penal contra la legisladora federal LaMonica McIver ordenó el lunes a los abogados de la administración Trump entregar los mensajes de texto de las autoridades de la caótica visita de la congresista a un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey, que derivó en cargos que la acusan de agredir a agentes.

La instrucción del juez federal de distrito, Jamel Semper, llegó casi un mes después de que les dijera a las autoridades que necesitaban eliminar publicaciones en redes sociales que pudieran influir en el jurado. También dio al gobierno hasta la próxima semana para entregar videos adicionales de la visita de McIver el 9 de mayo a la instalación de Delaney Hall en Newark.

Los abogados de la demócrata de Nueva Jersey le dijeron al juez que, en lugar de recibir todos los mensajes de los oficiales involucrados en la visita, solo obtuvieron aquellos que el gobierno encontró después de aplicar términos de búsqueda desconocidos.

“No entiendo necesariamente la necesidad de términos de búsqueda”, dijo Semper. “¿Por qué usarían términos de búsqueda en lugar de simplemente entregarlos?”.

Mark McCarren, asistente de la secretaria de Justicia de Estados Unidos, le dijo al juez que los fiscales estaban buscando elementos relevantes.

El juez dijo que reconocía la posibilidad de que pudiera haber preocupaciones de seguridad sobre la divulgación de todos los mensajes, pero añadió que “a menos que sea por eso, deberían tenerlos”.

La audiencia del lunes se produjo días después de que Semper se negó a desestimar el caso contra McIver, quien se ha declarado inocente de agredir, resistir, obstaculizar e interferir con las autoridades federales. El juez aún está revisando una solicitud de la defensa para desestimar uno de los cargos.

Los abogados de McIver argumentaron que la acusación era selectiva y vengativa, y que ella no agredió a nadie durante su visita. También dijeron que McIver estaba realizando funciones legislativas protegidas por la Constitución.

El caso es un enfrentamiento de alto perfil entre la segunda administración del presidente Donald Trump y una legisladora demócrata que ha sido muy crítica con las políticas del republicano.

Dos de los cargos contra McIver conllevan una sentencia máxima de hasta ocho años de prisión. El tercero es un delito menor con un castigo máximo de un año de prisión.

Delaney Hall es una instalación con 1.000 camas, donde ocurrieron protestas tumultuosas en la primavera.

McIver fue una de varios funcionarios electos que intentaron visitar la instalación. Mientras intentaban obtener acceso, el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado por agentes federales, aunque los cargos finalmente fueron retirados. Ella bestaba entre varias personas que se empujaban en la multitud alrededor de Baraka cuando ocurrió el suceso.

Los fiscales afirman que McIver “golpeó” a un agente con el antebrazo y se abrazó del alcalde para impedir su arresto.

No está claro en el video de la cámara corporal de la policía si el contacto con el agente fue intencional o el resultado de empujones en medio de la escena caótica.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.