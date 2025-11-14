Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

EEUU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor

AP Noticias
Viernes, 14 de noviembre de 2025 17:40 EST
EEUU-ARANCELES
EEUU-ARANCELES (AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para eliminar los aranceles sobre una amplia gama de productos, incluidos la carne de res, el café y las frutas tropicales. Es parte de una respuesta a la presión de los consumidores que se quejan de que los precios son demasiado altos.

La medida se produce después de que, en las recientes elecciones locales, los votantes señalaran que la economía era el tema de mayor peso en su decisión, lo que resultó en grandes victorias para los demócratas en las contiendas en Virginia y Nueva Jersey.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in