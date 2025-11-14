EEUU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para eliminar los aranceles sobre una amplia gama de productos, incluidos la carne de res, el café y las frutas tropicales. Es parte de una respuesta a la presión de los consumidores que se quejan de que los precios son demasiado altos.

La medida se produce después de que, en las recientes elecciones locales, los votantes señalaran que la economía era el tema de mayor peso en su decisión, lo que resultó en grandes victorias para los demócratas en las contiendas en Virginia y Nueva Jersey.

