EEUU excluye a Microsoft de programa para dar residencia a trabajadores extranjeros

La administración del presidente Donald Trump está suspendiendo al gigante tecnológico Microsoft de un programa para solicitar tarjetas de residencia permanente para trabajadores que cuentan con una visa H-1B, al acusar a la empresa de fraude.

“Si hacen las cuentas, por cada trabajador que Microsoft despidió, reemplazaron a ese trabajador por uno y medio de sirvientes extranjeros contratados en condiciones de servidumbre”, denunció el vicepresidente JD Vance en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El programa H-1B ha sido durante mucho tiempo un blanco de los partidarios de Trump, quienes sostienen que el programa perjudica a los trabajadores estadounidenses y está plagado de abusos.

Las visas H-1B están destinadas a empleos de alta calificación para los que es difícil encontrar trabajadores estadounidenses. Las empresas tecnológicas son las mayores usuarias, y casi tres cuartas partes de las aprobaciones se otorgan a trabajadores de India.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, cerca de Seattle, de momento no ha respondido a una solicitud de comentarios.

El anuncio de Vance se produjo un día después de que la administración lanzara otra ofensiva contra los estudiantes internacionales. El Departamento de Seguridad Nacional propuso el miércoles una tarifa de 70.000 dólares para los estudiantes internacionales que busquen trabajar en Estados Unidos. La norma propuesta exigiría que las escuelas paguen la tarifa por cada estudiante que participe en el programa de Capacitación Práctica Opcional, conocido como OPT, que permite a los estudiantes trabajar en empleos relacionados con su especialidad durante o después de su etapa en la escuela.

Vance también criticó a universidades que, según sugirió, estaban abusando de un programa que permite a estudiantes internacionales llegar a Estados Unidos. Estas visas temporales, llamadas visas J-1, permiten que visitantes internacionales viajen temporalmente al país para programas de intercambio de trabajo y estudio. Vance señaló a nueve universidades que, según dijo, ameritaban una investigación adicional por fraude de visas J-1, al afirmar que utilizaron el programa en proporciones mayores que sus contrapartes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.