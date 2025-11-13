Departamento de Justicia intenta bloquear redistribución de distritos electorales de California

El Departamento de Justicia presentó una demanda el jueves para bloquear las nuevas fronteras de los distritos congresuales aprobadas por los votantes de California la semana pasada, sumándose a una batalla judicial que podría ayudar a determinar qué partido tomará el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2026.

La demanda presentada en la corte federal de California se dirige al nuevo mapa congresual impulsado por el gobernador demócrata Gavin Newsom en respuesta a un esfuerzo similar de los republicanos en Texas, respaldado por el presidente Donald Trump. Esto prepara el escenario para una batalla legal y política de alto riesgo entre el gobierno federal republicano y el gobernador demócrata, quien es visto como un probable contendiente presidencial en 2028.

"El plan de redistribución de distritos de California es una descarada toma de poder que pisotea los derechos civiles y se burla del proceso democrático", afirmó la secretaria de Justicia Pam Bondi en un comunicado enviado por correo electrónico. "El intento del gobernador Newsom de consolidar el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos no se mantendrá".

Los votantes de California aprobaron abrumadoramente la Proposición 50, una enmienda constitucional que cambia la delimitación congresual para dar a los demócratas la oportunidad de ganar cinco escaños que actualmente están en poder de los republicanos en las elecciones de medio mandato, planeadas para el próximo año.

El Departamento de Justicia se une a un caso que desafía la nueva delimitación distrital, presentada por el Partido Republicano de California la semana pasada. El gobierno de Trump acusa a California de manipulación racial de distritos, en violación de la Constitución al usar la raza como un factor para favorecer a los votantes hispanos con la nueva reestructuración. Solicita a un juez que prohíba a California usar el nuevo mapa en futuras elecciones.

"La raza no puede usarse como un sustituto para avanzar intereses políticos, pero eso es precisamente lo que hizo la Asamblea General de California con la Proposición 50, la reciente iniciativa de votación que desechó la delimitación distrital preexistente de California en favor de una apresurada reconfiguración de los límites de los distritos congresuales de California", afirma la demanda.

La Proposición 50 fue la respuesta de Newsom a las maniobras de Trump en Texas, donde los republicanos reconfiguraron distritos con la esperanza de ganar cinco escaños propios antes de las elecciones de mitad de período de 2026, cuando el control de la Cámara de Representantes estará en juego.

Los demócratas sólo necesitan ganar un puñado de escaños el próximo año para tomar el control de la cámara baja, lo que, de darse, pondrá en peligro la agenda de Trump para el resto de su mandato y abrirá el camino para investigaciones congresuales sobre su gobierno. Los republicanos tienen 219 escaños, frente a los 214 de los demócratas.

El enfrentamiento entre los dos estados más poblados del país se ha extendido a nivel nacional, con Missouri, Ohio y una serie de otros estados adoptando nuevas líneas de distrito para obtener ventaja partidista o considerando hacerlo.

Las implicaciones nacionales de la medida de votación de California fueron claras tanto en el dinero que atrajo como en las figuras de alto perfil que se involucraron. Decenas de millones de dólares fluyeron hacia la contienda, incluida una donación de cinco millones de dólares a los opositores del Congressional Leadership Fund, el supercomité de acción política vinculado al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana.

El exactor de películas de acción y gobernador republicano Arnold Schwarzenegger se opuso, cuando el expresidente Barack Obama, un demócrata, apareció en anuncios apoyándola, calificándola como un enfoque "inteligente" para contrarrestar los movimientos republicanos destinados a salvaguardar el control de la Cámara de Representantes.

La contienda proporcionó a Newsom una plataforma nacional en un momento en que ha confirmado que considerará una candidatura a la Casa Blanca en 2028.

Richer reportó desde Chicago.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.