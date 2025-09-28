Demócratas y republicanos inflexibles mientras se asoma posible cierre de gobierno

El principal demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la mayoría republicana, John Thune, están firmes en sus posturas antes del plazo inminente para mantener el gobierno abierto, mostrando poca evidencia de ceder incluso cuando ambas partes han acordado reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el lunes.

Los republicanos dicen que los demócratas necesitan ayudarlos a aprobar una simple extensión de la financiación del gobierno para la noche del martes para evitar un cierre y que no negociarán hasta que se apruebe. Los demócratas dicen que quieren conversaciones inmediatas sobre el cuidado de la salud y están dispuestos a cerrar el gobierno si no obtienen concesiones.

Un cierre es "totalmente responsabilidad de los demócratas", insistió Thune en una entrevista que se emitió el domingo en "Meet the Press" de NBC.

"La pelota está en su cancha", declaró Thune. "Hay una ley en el escritorio del Senado ahora mismo, podríamos recogerla hoy y aprobarla, ya ha sido aprobada por la Cámara y será firmada ley por el presidente para mantener el gobierno abierto".

Schumer, por su parte, indicó en el mismo programa que "depende de ellos" si los republicanos negociarán cuando ambas partes se reúnan en la Casa Blanca el lunes.

"Dios no quiera que los republicanos cierren el gobierno", señaló Schumer. "El pueblo estadounidense sabrá que es su responsabilidad".

El estancamiento en el Senado es solo el último de los desacuerdos anuales sobre financiación, pero las esperanzas de una resolución se están desvaneciendo. Los demócratas han sugerido que están más dispuestos que nunca a permitir un cierre mientras enfrentan demandas de sus votantes para resistir a Trump y a los republicanos en el Congreso. Algunos incluso argumentan que un cierre no haría mucha diferencia porque Trump ya ha recortado tantos empleos gubernamentales.

"Estamos escuchando del pueblo estadounidense que necesitan ayuda en el cuidado de la salud", sostuvo Schumer. "Y en cuanto a estos despidos masivos, ¿adivina qué? Respuesta simple, de una sola oración: lo están haciendo de todos modos".

Se espera que el Senado vote sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara para extender la financiación del gobierno el martes, antes de la fecha límite de las 12:01 de la mañana del miércoles para evitar un cierre. El proyecto de ley mantendría el gobierno abierto por otras siete semanas mientras el Congreso termina sus proyectos de ley de gasto anuales.

Es probable que los republicanos necesiten al menos ocho demócratas para aprobar una solución a corto plazo, ya que se espera que el senador republicano Rand Paul de Kentucky vote en contra. Los republicanos de la mayoría tienen 53 escaños y necesitan 60 votos para poner fin a un filibusterismo y aprobar la legislación.

Schumer aseguró que los demócratas necesitan "una negociación seria" en la reunión de la Casa Blanca con Trump y los cuatro principales líderes del Congreso, incluido el líder de la minoría demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries y el presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson.

La semana pasada, Trump canceló abruptamente una reunión planeada con los demócratas después de "revisar los detalles de las demandas poco serias y ridículas" de los demócratas, dijo Trump en las redes sociales.

Schumer aseveró que la reunión reprogramada en la Casa Blanca es "un buen primer paso".

"Ahora, si el presidente en esta reunión va a despotricar y simplemente gritar a los demócratas y hablar de todas sus supuestas quejas y decir esto, aquello y lo otro, no lograremos nada. Pero mi esperanza es que sea una negociación seria", afirmó Schumer.

Antes del último posible cierre del gobierno en marzo, muchos demócratas pidieron la renuncia de Schumer por haber brindado apoyo a los republicanos para mantener el gobierno abierto.

Los demócratas ahora temen, entre otras cosas, que los republicanos permitan que expiren los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que han hecho que el seguro de salud sea más asequible para millones de personas desde la pandemia de COVID-19. Conocidos informalmente como Obamacare, los créditos fiscales que van a personas de ingresos bajos y medios deben expirar a fin de año y la inscripción abierta comienza en noviembre.

Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales, pero no sin cambios. Thune apuntó el domingo que el programa "necesita desesperadamente una reforma" y "está plagado de desperdicio, fraude y abuso. Hay tantas personas que ni siquiera saben que tienen cobertura, porque los pagos se hacen directamente a la compañía de seguros".

La Casa Blanca ha planteado la posibilidad de despidos masivos en todo el gobierno federal si hay un cierre. La Casa Blanca instruyó a las agencias a prepararse para despidos a gran escala de trabajadores federales si el gobierno cierra.

Johnson manifestó en el programa "State of the Union" de CNN que Trump "quiere que los líderes vengan y actúen como líderes y hagan lo correcto para el pueblo estadounidense". Agregó que "lo único que estamos tratando de hacer es ganar un poco de tiempo" con una extensión a corto plazo para terminar el proceso de asignaciones.

"Está bien tener debates y disputas partidistas, pero no se toma como rehén a la gente por sus servicios para darse cobertura política, y eso es lo que Chuck Schumer y Hakeem Jeffries están haciendo ahora mismo".

Johnson destacó que Schumer "está haciendo esto por una razón: está tratando de defenderse de la base de extrema izquierda de su partido porque han estado presionándole por no luchar contra Trump. Así que va a tratar de mostrar que está luchando contra Trump".

Jeffries manifestó en "This Week" de ABC que "siempre creemos que necesitamos financiar el gobierno", y luego agregó que tiene "esperanzas" de que se pueda llegar a un acuerdo.

Declaró que la Casa Blanca no explicó por qué la reunión fue cancelada inicialmente y que su partido trabajaría para mitigar los recortes de atención médica que los republicanos aprobaron a principios de este año. Añadió que el tiempo es esencial porque los costos más altos de atención médica se dispararían "en cuestión de días".

"Queremos encontrar un camino bipartidista hacia adelante y alcanzar un acuerdo de gasto con nuestros colegas republicanos que realmente satisfaga las necesidades del pueblo estadounidense, pero que también aborde la crisis de atención médica republicana que está perjudicando a los estadounidenses comunes", declaró.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.