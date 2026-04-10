Demócratas enfrentan a grupos externos que inundan sus primarias con dinero de campaña

Los demócratas enfrentan dificultades para recuperarse después de que grupos externos inundaran su primera ronda de elecciones primarias de mitad de mandato con dinero de campaña.

Mientras el Partido Demócrata lucha por recuperar el control del Congreso, organizaciones vinculadas al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés), a las criptomonedas y a la inteligencia artificial han dominado el entorno, a veces dejando a los candidatos al margen de sus propias campañas.

El encuestador demócrata Zac McCrary manifestó que las primarias se han “convertido en guerras por delegación, y los candidatos son casi una ocurrencia tardía en escaramuzas más grandes”.

Ahora, el Comité Nacional Demócrata impulsa una resolución en su reunión de primavera en Nueva Orleans para condenar el aumento del gasto que ha desordenado sus primarias y agravado las tensiones dentro del partido. Se espera una votación final el viernes.

Los candidatos derrotados han señalado intereses especiales, a los que culpan de descarrilar sus campañas. Otros que aún siguen en la contienda tratan de atraer a los votantes al denunciar a grupos externos con grandes recursos. Incluso quienes se han beneficiado del gasto han expresado su preocupación.

“Definitivamente es un nuevo mundo feliz”, comentó McCrary.

“No hablamos de duplicar los gastos de campaña”, añadió. “Hablamos de 10 veces o 20 veces más”.

Dan Sena, exdirector ejecutivo del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, dijo que las organizaciones del partido ya no son las que tienen el peso para impulsar a los candidatos preferidos.

“Todo eso ya quedó completamente destrozado”, afirmó. Aun si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, advirtió que el gasto externo podría perjudicar al partido a largo plazo.

Al referirse al líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, señaló: “Le van a entregar a Jeffries un bloque dividido”.

Los demócratas cargan con el peso del gran gasto

En lo que va de este ciclo, el dinero externo en las contiendas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos se ha dirigido en gran medida a distritos particularmente favorables para los demócratas, lo que significa que las primarias probablemente determinarán quién ganará la elección general en noviembre. Después de la jubilación de un número récord de miembros de la Cámara este año, muchos de esos escaños quedaron abiertos por primera vez en años, atrayendo a decenas de aspirantes demócratas.

En Illinois, por ejemplo, hubo más de 125 millones de dólares en gasto externo en cinco primarias demócratas con escaños abiertos. En todas esas contiendas al Congreso excepto una, el gasto externo superó el gasto de los candidatos.

Aunque todavía es temprano en el calendario, hay indicios de que muchas más contiendas podrían registrar grandes desembolsos. En casi 40 escaños ya se ha registrado más de 1 millón de dólares en gasto externo, según registros de la Comisión Federal Electoral.

En Illinois, los tres principales gastadores en contiendas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos fueron grupos vinculados al AIPAC, según AdImpact, que rastrea la compra de anuncios en contiendas políticas, seguidos por Fairshake, afiliado al sector de las criptomonedas.

El AIPAC se fundó para apoyar vínculos sólidos entre Estados Unidos e Israel, un tema particularmente controvertido a medida que aumenta la hostilidad demócrata hacia Tel Aviv por la guerra en Gaza. Algunos miembros del Comité Nacional Demócrata querían señalar el papel del AIPAC en las primarias, pero no se reflejó en la resolución final.

“Tuvimos varias resoluciones que se enfocaban en distintas industrias y grupos, y en lugar de ir uno por uno, aprobamos un repudio general”, dijo en un comunicado el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin.

El gasto de campaña ha dividido a los demócratas

La reunión más reciente del Comité Nacional Demócrata marca otro capítulo en disputas de larga data entre los progresistas y el aparato del partido.

Los progresistas quieren que el partido adopte un lenguaje oficial para que todos los aspirantes demócratas a la presidencia se opongan al dinero de grupos de “dinero oscuro”, o super PAC que no están obligados a revelar a sus donantes.

“Es necesario que el partido realmente haga algo con este tema, no solo que diga algo”, sostuvo Larry Cohen, copresidente de Our Revolution, un grupo progresista fundado por el senador independiente Bernie Sanders, de Vermont, quien se alinea con los demócratas.

La resolución que se impulsa en la reunión del Comité Nacional Demócrata en Nueva Orleans es considerada por los progresistas como un paso hacia ese objetivo. Sin embargo, algunos demócratas advierten contra debilitar a sus candidatos cuando se enfrentan a un Partido Republicano que está lleno de dinero.

“Siempre que no nos atemos las manos en las elecciones generales —porque si los republicanos van a usar dinero oscuro en las elecciones generales, nosotros también deberíamos usar nuestro dinero en las elecciones generales—, si se ofrece un terreno de juego parejo, entonces creo que está bien”, dijo el senador demócrata de Arizona Ruben Gallego. “Pero simplemente no podemos atarnos las manos en la general y perder contiendas”.

Ninguna resolución del Comité Nacional Demócrata impediría que grupos externos inyecten fondos en las primarias o en las elecciones generales. Pero algunos demócratas creen que el tema es central para los valores del partido.

“Deberíamos eliminar cualquier super PAC en una primaria demócrata. Y creo que cada candidato presidencial en 2028 debería comprometerse a que no habrá ningún gasto de super PAC en una primaria demócrata”, dijo el representante Ro Khanna, un progresista y posible aspirante demócrata a la presidencia que copresidió la campaña presidencial de Sanders en 2020.

“Eso debería ser una prueba decisiva”, argumentó Khanna. “Si no estás dispuesto a asumir ese compromiso, entonces eres parte del problema”.

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Brown informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.