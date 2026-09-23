Policía de Mississippi arresta a otro hombre por muerte de mujer negra hallada colgada de un árbol

La policía de Mississippi ha arrestado a un segundo hombre por la muerte de una mujer negra hallada colgada de un árbol y ha emitido una orden de arresto contra un tercer sospechoso.

La policía de Jackson informó a última hora del martes que arrestó a Earnest Lloyd Jr., de 25 años, por la muerte de Tasia Fortune, de 29, cuyo cuerpo fue encontrado colgado detrás de una casa abandonada en la ciudad el 3 de agosto.

Al igual que Fortune y el primer hombre arrestado -- Jarques Ratliff, de 51 años -- Lloyd es negro.

Ratliff fue arrestado en septiembre acusado de asesinato, se declaró inocente y permanece encarcelado sin derecho a fianza.

La policía indicó en un comunicado que emitió una orden de arresto contra un tercer sospechoso, pero no dio detalles sobre la identidad de esa persona.

Tras el arresto de Ratliff, la jefa de policía de Jackson, RaShall Brackney, manifestó que Ratliff tenía una “relación” con Fortune, pero no dio más detalles.

Aunque la policía no ha sugerido un posible móvil del homicidio ni ha dicho si cree que la raza influyó, el caso ha atraído una amplia atención porque la forma de muerte recordó los linchamientos en el estado sureño.

Fortune, originaria de Kentucky, tenía cuatro hijos y había estado viviendo en Jackson desde hacía aproximadamente una década, según dijeron familiares.

Su madre, Christy Spivey, comentó que Fortune había tenido dificultades con la falta de vivienda en los últimos años y que no estaba segura de dónde vivía su hija en el momento de su muerte. Añadió que su hija había hablado recientemente de iniciar un negocio de limpieza y que estaba tratando de poner su vida en orden.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.