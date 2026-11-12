Demócrata Cindy Holscher gana la gubernatura de Kansas y amplía la ola de victorias de su partido

La demócrata Cindy Holscher ha sido elegida como la próxima gobernadora de Kansas, derrotando al republicano Ty Masterson para mantener el cargo en manos de su partido y ampliar una enorme ola de victorias demócratas en todo el país.

Los demócratas ya habían asegurado la mayoría de las gubernaturas a nivel nacional por primera vez en dos décadas, incluso antes de la ajustada victoria en Kansas, donde Holscher ya se había declarado ganadora tras las elecciones de mitad de mandato del martes. The Associated Press no dio por definida la contienda hasta el jueves.

Holscher, senadora estatal, prometió poner fin a la construcción de nuevos centros de datos y se sobrepuso a la enorme cantidad de fondos que los republicanos inyectaron a la campaña de Masterson, presidente del Senado estatal.

Holscher tomará el lugar de la gobernadora saliente, Laura Kelly, una demócrata que no podía postularse a la reelección por límites de mandato.

“Los habitantes de Kansas han enviado un claro mensaje de que quieren que nuestro estado siga avanzando”, declaró Holscher en un video publicado el martes en redes sociales. “Ya hemos comenzado con el trabajo de prepararnos para liderar”.

Masterson se mantiene como el líder republicano en el Senado de Kansas. Antes de que se declarara un ganador en la contienda, prometió continuar con su lucha para recortar los impuestos sobre la propiedad —su mayor promesa de campaña— y su búsqueda de comunidades más seguras y mejores escuelas.

Los vientos políticos que ayudaron a Holscher también impulsaron a Adam Hamilton —pastor de la iglesia metodista unida más grande del país— hacia la primera victoria demócrata en una contienda al Senado por Kansas desde 1932.

En otra gran victoria para los demócratas de Kansas, Chris Mann desbancó al fiscal general estatal Kris Kobach, un defensor de estrictas leyes de identificación de votantes, quien se desempeñó como vicepresidente de la comisión del presidente Donald Trump sobre fraude electoral en 2017.

Masterson tenía motivos para ser optimista después de ganar unas reñidas primarias en agosto pasado con el respaldo de Trump. Además, durante 60 años, cuando un gobernador de Kansas se había retirado o llegado a su límite de mandatos, el candidato del otro partido había resultado el ganador de la siguiente elección.

La Asociación de Gobernadores Republicanos destinó 19 millones de dólares para publicidad en televisión y medios digitales, según la firma de seguimiento de anuncios AdImpact, y calificó a Holscher como una liberal extrema. La recaudación de fondos de ambos candidatos durante el otoño fue comparable, pero los republicanos gastaron más que los demócratas en una proporción superior al 3 a 1.

Holscher también enfrentó un rechazo inicial a su candidatura por parte de Kelly, quien anteriormente había otorgado su apoyo a otro senador estatal y en una ocasión insinuó que Holscher podría ser demasiado liberal para ganar la elección. Kelly eventualmente respaldó a Holscher y produjo un video para ella, aunque no fue sino hasta después de que hiciera uno para el nuevo gobernador de Iowa, Rob Sand.

Holscher convirtió una moratoria estatal a la construcción de nuevos centros de datos para inteligencia artificial en piedra angular de su campaña. Afirmó que la población quiere que se establezcan límites para su uso de energía y agua y quiere asegurarse de que los centros creen empleos locales.

“Esto trasciende las líneas partidistas”, dijo a los reporteros en Topeka durante la recta final de su campaña. “La gente está pidiendo cosas razonables”.

Holscher, exgerente de Sprint Corp., vive en los suburbios de Kansas City, Kansas, en el condado de Johnson, el cual experimentó un auge después de la Segunda Guerra Mundial. Es el condado más poblado del estado y alberga al 23% de los 2 millones de votantes de la entidad.

El condado de Johnson se ha vuelto cada vez más demócrata desde que Trump se postuló por primera vez a la presidencia en 2016. Holscher ganó ese año un escaño en la Cámara de Representantes de Kansas y fue elegida al Senado en 2020.

Obtuvo más del 60% del voto en el condado de Johnson, compensando los amplios márgenes de Masterson en zonas rurales. Hamilton, quien también vive en el condado de Johnson, siguió el mismo camino hacia la victoria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.