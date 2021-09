Nada sobre la desaparición de Daniel Robinson parece tener mucho sentido.

El joven geólogo siempre estuvo cerca y en contacto con su familia, hasta que de repente desapareció durante períodos de tiempo significativos.

Sonreía, despreocupado y siempre le encantaba charlar, hasta que de repente tuvo una mirada de mil metros y no pudo mantener una conversación.

Una gran área de búsqueda de 70 millas cuadradas por aire y tierra no pudo encontrar ningún rastro del hombre desaparecido durante casi un mes, hasta que de repente su Jeep fue encontrado a poca distancia de donde fue visto por última vez.

La policía, los investigadores privados, la familia y los amigos permanecieron desconcertados por lo sucedido. ¿Es un juego sucio? ¿Una desaparición planeada? ¿El caso de una persona desaparecida en peligro de extinción?

Esto es todo lo que sabemos sobre Daniel Robinson y la extraña circunstancia que llevó a su desaparición en el caluroso desierto de Arizona.

¿Quién es Daniel Robinson?

Daniel Robinson, de 24 años, nativo de Carolina del Sur, se graduó de la Universidad de Charleston hace dos años con una especialización en arqueología. Se mudó a Arizona después de conseguir un trabajo en Matrix New World Engineering.

Se le describe como un hombre afroamericano de 5’8 que pesa 165 libras con cabello negro, ojos marrones y una característica distintiva; le falta parte del antebrazo derecho, incluida la mano.

Fue un entusiasta amante de la naturaleza, músico y viajero que siempre estuvo cerca de su familia y permaneció en constante contacto con sus padres y hermanos.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo “dijeron que es muy despreocupado, que le encanta conversar y que siempre está sonriendo”.

En las semanas previas a su desaparición, y la mañana en que desapareció, Robinson pasó de comportarse normalmente a comportarse de forma errática.

Hizo algunos comentarios que la familia pensó que eran extraños, y un día dejó su apartamento abierto de par en par y desapareció del contacto durante un tiempo considerable antes de regresar.

La última vez y lugar donde fue visto vivo

Fue visto por última vez por su compañero de trabajo Ken Elliot en un pozo cerca de Buckeye, Arizona, el 23 de junio alrededor de las 9:15 am hora local. Ambos se habían reunido por primera vez esa mañana para evaluar un sitio de perforación remoto en el desierto de Arizona.

El lugar de trabajo estaba cerca de Sun Valley Parkway y Cactus Road en Buckeye. Las temperaturas durante todo el verano suben muy por encima de los 115 grados y casi no hay refugio.

Elliott le contó a The Independent que todo parecía estar bien mientras discutían el clima y el trabajo. Pero en cuestión de minutos, la conducta de Robinson cambió de normal a distraída.

“Simplemente estaba mirando hacia el desierto; tenía una mirada muy, muy distante en sus ojos”, aseguró Elliott. “Cada vez que se volvía de nuevo, lo miraba y lo miraba a los ojos; lo primero que pensé fue que tal vez eran drogas o algo … [pero] sus pupilas no estaban dilatadas”.

“Desde ese punto de vista, todo parecía normal”, mencionó Elliott. “Entonces pensé que esto era una condición médica o algo así. No estaba muy seguro. Seguí mirándolo, pero él seguía dándose la vuelta y mirando hacia el desierto”.

“Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su Jeep, y asumí que iba a sacar algo de su vehículo. Y abrió la puerta, entró, se sentó, se puso el cinturón de seguridad, luego me miró y me saludó con la mano, retrocedió y se fue”.

Si bien la familia y los amigos describieron a Robinson como “despreocupado”, Elliott expuso que no veía ese lado de él.

Fue reportado como desaparecido poco después de desaparecer.

Elliott informó a sus compañeros de trabajo por teléfono sobre la situación, asumiendo que el geólogo más joven no se sentía bien y llamaría para decir si estaba enfermo. Horas más tarde, nadie había sabido nada de Robinson, y Elliott fue a investigar, encontrando las huellas del Jeep del joven de 24 años que se dirigían más hacia el desierto.

“Cuando vi eso, mi corazón dio un vuelco, porque simplemente me dijo que no se iba a casa”, afirmó Elliott. “Algo realmente no estaba bien”.

El padre David Robinson le expresó a The Independent que la familia en Carolina del Sur se preocupó porque su hijo no se reportó ese mismo día, lo cual era inusual.

“No sabíamos lo que estaba pasando; sabemos que Dan no ignora sus llamadas telefónicas”, manifestó el padre.

“Puedo imaginarme su teléfono sonando, sonando, sonando, creo que casi un día, y luego, finalmente, supongo que el teléfono murió o alguien lo cortó. Después de ese punto, va directamente al correo de voz”.

Fue reportado como desaparecido al Departamento de Policía de Buckeye el mismo día que fue visto.

La busqueda continua

La búsqueda ha sido dirigida por el Departamento de Policía de Buckeye, utilizando UTV, perros de cadáveres, “botas en el suelo” y drones volando por encima, junto con la asistencia en el aire de los helicópteros Phoenix Firebird y la patrulla aérea civil.

Los familiares viajaron desde la costa este hasta Arizona para unirse a la búsqueda, que cubrió un área de 70 millas cuadradas.

El 19 de julio, casi un mes después, un ranchero encontró su Jeep Renegade 2017 en un barranco a pocas millas del lugar de trabajo donde fue visto por última vez por Elliott.

Había aterrizado de costado con “daños importantes”. La policía declaró que se había usado un cinturón de seguridad en ese momento y que las bolsas de aire se encontraron desplegadas.

El vehículo contenía el teléfono, la billetera, las llaves de Daniel Robinson y, curiosamente, la ropa con la que se le vio por última vez. También se encontró agua embotellada.

El helicóptero Ranger del Departamento de Seguridad Pública registró el barranco en el suelo a pie y en el aire, pero no encontraron más rastros de Robinson.

El mismo día, la familia contrató a un investigador privado: el ex oficial de policía Jeff McGrath.

El 31 de julio se encontró un cráneo humano que no pertenecía al Sr. Robinson ni a otra persona desaparecida. Su identidad permanece desconocida. Se determinó que otros restos recuperados durante las búsquedas eran huesos de animales.

Extrañas circunstancias tras la desaparición

Según los datos del GPS, McGrath le expuso a la familia del hombre que el vehículo sufrió múltiples accidentes después de la desaparición del geólogo, pero antes de que finalmente se cayera por el barranco.

La evidencia del vehículo muestra extrañamente que se estrelló, las bolsas de aire se desplegaron, luego condujo otras 11 millas y estuvo involucrado en otro choque, dijo McGrath, quien se especializa en investigaciones de accidentes.

El primer accidente fue cuatro horas después de su desaparición, según los datos del GPS, mientras que también hubo una “transferencia de pintura” del vehículo.

Después de ese primer accidente, se desconoce a dónde se llevó el vehículo a continuación. McGrath propuso que después de que se desplegaron las bolsas de aire, el encendido se encendió al menos 46 veces más durante las 11 millas adicionales puestas en el Jeep.

Se encontró a pocas millas del lugar donde se vio a Robinson, en un área que ya había sido registrada.

“Debido al terreno accidentado, el vehículo no era claramente visible para las tripulaciones que buscaban por aire y a pie”, manifestó la policía en un comunicado de prensa.

Lo que la policía cree que sucedió

No se encontró sangre en el automóvil y no hay indicios de juego sucio, aseguró la policía.

Carissa Planalp, oficial de información pública de Buckeye PD, dijo que continuaban analizando la evidencia y los datos tomados del vehículo del geólogo.

Pero aún no tienen indicios de dónde está o qué sucedió.

“Estamos buscando cualquier información del público, y las personas realmente han salido a la luz a través de búsquedas y proporcionando información que ha sido tan útil. Pero necesitamos más. Necesitamos más información”, anunció.

La búsqueda y el caso permanecen abiertos.

Lo que el investigador privado cree que sucedió

McGrath dice, como mínimo, “tenemos un caso de persona desaparecida en peligro”.

“Si no está bien en su cabeza y simplemente se distrae, eso podría ser un problema”, afirmó.

“Quizás simplemente despegó, pero no tiene nada. No hay evidencia de que haya creado una cuenta en algún lugar para tener dinero; para empezar, no tenía mucho dinero. No tenía un teléfono, su identificación … No vimos nada de esa planificación previa que verías si alguien solo quisiera ser otra persona”.

Lo que la familia piensa que pasó

Mientras la familia del geólogo tiene esperanzas y trata de mantener viva la búsqueda, su padre cree que se pudo haber cometido un delito.

Robinson cree que el Jeep de su hijo, encontrado a dos millas de distancia sin sangre o sin señales de cuerpos cercanos, fue “tirado”.

“Fue devuelto a un área cercana a donde estábamos buscando; mi teoría sería tal vez para tratar de despistarnos”, expuso a The Independent.

“El Departamento de Policía de Buckeye, hizo una búsqueda, no encontraron un vehículo, y también mi equipo de búsqueda había estado allí; no habían visto el vehículo”, agregó.

Mientras la familia Robinson continúa buscando, esperando y orando, dijo el padre de Robinson, se aferra a una teoría personal específica.

“Creo que, de alguna manera, Dios va a traer a mi hijo de vuelta con vida”, agregó.