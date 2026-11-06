Panel federal clave aprueba el arco conmemorativo de Trump mientras se impugna en tribunales

Un panel federal clave dio la aprobación final al arco conmemorativo propuesto por el presidente Donald Trump cerca del centro de Washington, despejando un obstáculo importante en el camino para iniciar las obras.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital aprobó el jueves el proyecto de 76 metros (250 pies) que Trump ha impulsado como parte de sus empeños por remodelar la región de la capital. La votación, con 8 sufragios a favor y 4 en contra, da luz verde para iniciar la construcción en el plazo de un día.

El arco aún enfrenta impugnaciones jurídicas, y se prevé que una jueza falle pronto sobre si lo bloquea o no.

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El camarógrafo de The Associated Press Nathan Ellgren contribuyó a esta historia.