Ordenan evacuaciones por incendio forestal en el sur de California

Un incendio forestal que crecía rápidamente obligó a emitir el viernes múltiples órdenes y alertas de evacuación en el sur de California.

El incendio Springs se declaró alrededor de las 11 de la mañana del viernes, y para la noche había crecido hasta unos 14,17 kilómetros cuadrados (5,47 millas cuadradas), mientras los bomberos comenzaban a contenerlo. La causa del incendio, al este de Moreno Valley, en el condado de Riverside, está bajo investigación. No se sabía por el momento cuántos hogares estaban bajo alertas u órdenes de evacuación.

El incendio ardía en una parte poblada no incorporada del condado de Riverside, en una zona recreativa cerca de la ciudad de Moreno Valley, que tiene aproximadamente 200.000 habitantes. La ciudad está a 16 kilómetros (10 millas) al sureste de Riverside y a 103 kilómetros (64 millas) al este de Los Ángeles.

"Hace mucho viento", señaló Maggie Cline De La Rosa, funcionaria de información pública del Departamento de Protección contra Incendios de California (Cal Fire) del condado Riverside.

Alex Izaguirre, portavoz de Cal Fire del condado Riverside, dijo que el viento está “propagando el humo”, lo que ha provocado llamadas preocupadas de residentes en ciudades vecinas que pueden ver y oler el humo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por viento para los valles de los condados de San Bernardino y Riverside hasta la tarde del sábado, con pronósticos de ráfagas de hasta 80 km/h (50 mph).

“Podrían desprenderse ramas de árboles y podrían producirse algunos cortes de energía”, indica el aviso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.