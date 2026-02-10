"Se perdieron los enseres": habitantes de zonas inundadas en Colombia piden ayuda al gobierno

Rodolfo Ortega navegaba el martes en una pequeña embarcación por las calles inundadas de Montería, una ciudad en el noroeste de Colombia que en los últimos días ha quedado bajo el agua por las repentinas precipitaciones que produjo un frente frío en el mar Caribe.

Su casa, ubicada en el barrio Níspero, está deteriorada por el agua, lo que lo obligó a evacuar con las pocas pertenencias que podía cargar en una pequeña maleta.

“Se deterioró bastante, se perdieron los enseres... apenas vamos con lo que va ahí: la ropa, no más”, aseguró Ortega a The Associated Press, mientras avanzaba la lancha. “(Necesitamos) una ayudita por ahí, siquiera para conseguir los electrodomésticos”, pidió al gobierno.

Su caso se repite por miles en el departamento de Córdoba, donde se ubica Montería, y también en otros como Antioquia, Sucre, Bolívar, Santander, Magdalena y Chocó.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) calcula en más de 69.000 las familias afectadas en un centenar de municipios en el país, por lo que ha movilizado toneladas de alimentos, kits de aseo y colchonetas para atenderlas. El gobierno ha reportado al menos 15 personas muertas por la emergencia.

“Desde el domingo pasado, primero empezó con unos aguaceros de todo el día, y se pensó que solamente era un aguacero. Luego se desbordó el río Sinú y ahí empezó la inundación”, relató Ortega.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha reportado el ingreso de dos frentes fríos al Caribe que causaron aumento de oleaje, viento y lluvias.

“Los frentes fríos son fenómenos normales dentro del invierno del hemisferio norte. Lo que sí ocurre es que no es usual que sean tan intensos y que tengan efectos sobre la región Caribe”, explicó la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, la víspera en un consejo de ministros televisado.

Las precipitaciones fueron “sin precedentes”, agregó la funcionaria, dado que en los primeros siete días de febrero cayó la lluvia que se esperaba para todo el mes, lo que en Córdoba causó la crecida del río Sinú. Febrero suele ser un mes de tiempo seco en Colombia.

Ortega ha visto que la inundación en las calles de Montería baja poco a poco, pero está expectante a su futuro inmediato y especialmente a la ayuda gubernamental que pueda recibir para rehacer su vida cotidiana.

La directora del Ideam aseguró que las alertas hidrológicas siguen en rojo en buena parte del país, lo que significa probabilidad de inundaciones y deslizamientos, aunque no prevén el impacto de un tercer frente frío.

“Se van a mantener estas alertas hidrológicas porque las zonas inundadas no se van a desocupar de manera inmediata y ya va a llegar la temporada de más lluvias”, indicó Echeverry.

El presidente Gustavo Petro pidió la víspera a la Corte Constitucional que levante la suspensión de la emergencia económica que él decretó desde diciembre —antes de las inundaciones— buscando recaudar mediante impuestos recursos para el funcionamiento del Estado. Petro asegura que las inundaciones que afectan a miles aumentan la necesidad de recursos expeditos.