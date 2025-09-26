Corea del Sur hace tiros de advertencia para repeler buque norcoreano que cruzó frontera marítima

El ejército de Corea del Sur afirmó que hizo tiros de advertencia el viernes para ahuyentar a un barco mercante norcoreano que cruzó brevemente su frontera marítima.

El barco cruzó la Línea Límite del Norte cerca de la isla fronteriza surcoreana de Baengnyeong alrededor de las 5 de la mañana, pero se retiró después de que el ejército surcoreano emitiera una advertencia de audio e hiciera disparos de advertencia, según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

No había reportes de que las fuerzas norcoreanas devolvieran el fuego o respondieran con fuerza.

La respuesta surcoreana se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos operativos y el ejército permanece en un estado de alerta elevado para salvaguardar firmemente las aguas territoriales, señaló el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

El ejército de Corea del Sur ha disparado frecuentemente tiros de advertencia para repeler a patrullas o embarcaciones comerciales norcoreanas que entran en sus aguas. La mal delimitada frontera marítima occidental entre las Coreas ha sido escenario de enfrentamientos y ataques pasados, incluyendo el bombardeo norcoreano de una isla surcoreana en 2010 y el presunto ataque a un barco de la marina surcoreana, que dejaron 50 surcoreanos muertos en conjunto.

Durante un discurso en enero de 2024, el mandatario norcoreano Kim Jong Un dijo que su país no reconoce la Línea Límite del Norte en el Mar Amarillo, que fue trazada por el Comando de la ONU liderado por Estados Unidos al final de la Guerra de Corea de 1950-1953. Corea del Norte insiste en una frontera que se adentra profundamente en aguas controladas por Corea del Sur.

Las Coreas intercambiaron disparos de advertencia en 2022 después de que la marina de Corea del Sur disparara contra un barco mercante norcoreano que cruzó la frontera marítima occidental.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.