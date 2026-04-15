Un legislador republicano afirmó que los estadounidenses “se volverían locos” si recibieran los mismos informes clasificados sobre extraterrestres a los que él tiene acceso.

El representante por Tennessee, Tim Burchett, hizo el comentario a principios de abril durante una entrevista con Newsmax, en la que habló sobre la posibilidad de vida extraterrestre y sobre las recientes muertes de varios científicos estadounidenses.

Durante la conversación, el presentador Rob Finnerty le preguntó por una afirmación reciente del exrepresentante de Florida, Matt Gaetz, quien aseguró que en una ocasión un oficial militar le habló de supuestos “programas de reproducción híbrida” que involucraban a “extraterrestres capturados” y humanos.

“Todavía no me he puesto el sombrero de papel de aluminio, congresista”, comentó Finnerty, en referencia a las teorías conspirativas. “Pero me pregunto cómo reacciona usted ante eso, ya que está relacionado con el tema y forma parte del subcomité sobre ovnis”.

Burchett respondió que, mientras siga siendo miembro del Congreso, no puede comentar demasiado sobre lo que dijo Gaetz. “Sigo siendo miembro del Congreso, así que no puedo decir mucho al respecto”, afirmó.

open image in gallery El congresista Tim Burchett, republicano por Tennessee, afirmó que si los estadounidenses escucharan los mismos informes sobre aliens que él recibe, “perderían la cabeza” ( Getty Images )

Aunque evitó dar detalles concretos, Tim Burchett habló en términos generales sobre la información que ha recibido acerca de la vida extraterrestre.

“He recibido información de casi todas las agencias del gobierno”, afirmó. “Si la gente supiera lo que he visto, no podría dormir. Pasaría noches en vela pensando en eso o preocupada por lo que implica”.

El legislador agregó que recientemente recibió un informe que, en su opinión, habría causado un gran impacto público. “Me informaron sobre algo la semana pasada, o quizá hace dos semanas, y habría provocado un gran revuelo”, dijo. “Creo que los estadounidenses habrían perdido la cabeza si hubieran escuchado todo lo que yo escuché”.

Burchett volvió a exigir la divulgación completa de los registros gubernamentales sobre vida extraterrestre, aseguró estar “harto de esto” y afirmó que ha presionado al presidente para lograr mayor transparencia, al tiempo que expresó su frustración por las capas de burocracia que bloquean esa información.

En febrero, Trump ordenó al Pentágono y a varias agencias federales divulgar los registros relacionados con ovnis y fenómenos aéreos no identificados. Hasta ahora no se ha publicado información, aunque el gobierno registró a principios de este mes el dominio Aliens.gov.

open image in gallery “Los estadounidenses habrían perdido la cabeza si hubieran escuchado todo lo que yo escuché”, aseguró Tim Burchett

Al inicio de la entrevista, Burchett también habló sobre las recientes desapariciones o muertes de varios científicos y oficiales militares estadounidenses y, aunque dijo no saber exactamente qué ocurrió, añadió que “en este pueblo no existen las coincidencias”.

“Estas personas desaparecieron o murieron en circunstancias misteriosas, y lo único que tienen en común es que trabajaban en proyectos relacionados con el espacio”, afirmó. “En general, creo que hay una conexión. Y no creo que lleguemos a saberla nunca”.

Traducción de Leticia Zampedri