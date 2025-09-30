Condado de Ohio acuerda indemnización por muerte de hombre tras ser inmovilizado en cárcel

La familia de un hombre que murió tras ser sometido en una cárcel del condado de Ohio anunció el martes que llegó a un acuerdo de conciliación de 7 millones de dólares con el condado y está presionando a los funcionarios allí para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Un abogado de la familia de Christian Black, quien murió el 26 de marzo, declaró que el condado de Montgomery ha asumido la responsabilidad y los funcionarios allí han indicado que tomarían medidas, como agregar camas para pacientes internados que necesiten ayuda psiquiátrica.

Sin embargo, el abogado, Michael Wright, también dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que él y la familia de Black quieren ver más acciones, como que guardias sean acusados y condenados por la muerte de su hijo.

La madre de Christian Black, Misty Black, afirmó que el acuerdo en la demanda de la familia contra el condado de Montgomery no pone fin a su búsqueda de justicia para su hijo.

"Este cheque no detiene el lado criminal", sostuvo Misty Black a los periodistas. "No hará que yo deje de luchar. Estoy aquí. Justicia para Christian Black. No pararé hasta que se haga justicia".

Christian Black, de 25 años, estaba en la cárcel después de chocar un auto robado, según la policía. Allí, un video desde dentro de la cárcel publicado por la familia de Black y sus abogados mostró a Black dentro de una celda, gritando y golpeando repetidamente su puño y cabeza contra una puerta de vidrio.

Nueve agentes se reunieron fuera de la celda, y algunos entraron apresuradamente. Inmovilizaron a Black en el suelo y le pusieron esposas antes de forzarlo a una silla de sujeción, según mostró el video.

La cabeza de Black se balanceaba y caía mientras estaba en la silla de sujeción. El video mostró que el personal de la cárcel revisó los ojos de Black, tomó su presión arterial y le frotó el pecho mientras él no respondía en la silla.

Pasaron unos nueve minutos entre el momento en que fue puesto en la silla y cuando el personal de la cárcel comenzó la RCP, según han dicho los abogados de la familia.

Black murió dos días después de ser llevado a un hospital. La oficina del forense del condado ha dicho que Black probablemente murió por asfixia posicional, que ocurre cuando el pecho no puede expandirse, privando al cuerpo de oxígeno. Su muerte fue declarada homicidio por el forense.

Los funcionarios del condado de Montgomery no respondieron a preguntas el martes sobre el acuerdo. Ningún personal de la cárcel ha sido acusado criminalmente.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.