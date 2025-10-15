Cómo Promote Giving, un nuevo modelo de inversión, recaudará millones para organizaciones benéficas

El primer viaje al extranjero que Joel Holsinger realizó en 2019, después de unirse a la junta directiva de la organización global de salud sin fines de lucro PATH, lo convenció de que necesitaba hacer más para recaudar fondos para obras de caridad.

El gerente de inversiones, quien ahora también es socio y codirector de crédito alternativo en Ares Management Corp., vio de primera mano cómo un programa de prevención de la tuberculosis estaba ayudando a los residentes de Dharavi, el barrio marginal más grande de India. También observó que el principal obstáculo para expandir el éxito del programa era simplemente la falta de financiamiento.

“Quería hacer algo que tuviera un propósito”, dijo Holsinger a The Associated Press. “Quería que lo que yo haga tenga un vínculo caritativo”.

Poco después de regresar de India, Holsinger creó una nueva línea de fondos de inversión donde Ares Management donaría al menos el 5% de su comisión de rendimiento, también conocida como “promoción”, a organizaciones benéficas. Solo los dos primeros fondos de la resultante familia de fondos Pathfinder han recaudado más de 10.000 millones de dólares en inversiones y, hasta junio, han prometido más de 40 millones de dólares a la caridad.

Holsinger quería expandir aún más el modelo. El miércoles, anunció Promote Giving, una nueva iniciativa para alentar a otros gerentes de inversión a usar el modelo, que se lanza con fondos de nueve firmas, incluidas Ares Management, Pantheon y Pretium. Los fondos que ahora forman parte de Promote Giving representan alrededor de 35.000 millones de dólares en activos y podrían resultar en donaciones caritativas de hasta 250 millones de dólares en los próximos 10 años.

A diferencia de modelos más amplios como la inversión ESG, donde se tienen en cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza al tomar decisiones empresariales, o la inversión de impacto, donde los inversores buscan un retorno social junto con uno financiero, Promote Giving busca maximizar el retorno de la inversión, declaró Holsinger. La donación solo se realiza después de que los inversores reciban su retorno prometido y solo a partir de las tarifas del gerente.

“No estamos haciendo nada que busque menores retornos”, expresó Holsinger. “Básicamente es un mandato doble: si logramos buenos retornos para nuestros inversores institucionales, también generaremos retornos que van directamente a la caridad”.

Las organizaciones benéficas, especialmente aquellas que realizan trabajo internacional, se encuentran en medio de un panorama de financiamiento difícil. El desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y los recortes masivos a la ayuda exterior este año han afectado a casi todas las organizaciones sin fines de lucro. Incluso aquellas organizaciones que normalmente no reciben financiamiento del gobierno norteamericano enfrentan una mayor competencia por subvenciones de organizaciones que vieron recortado su financiamiento.

Kammerle Schneider, directora de programas globales de salud de PATH, indicó que este año ha demostrado cuán frágiles son los sistemas de salud pública y ha reforzado la necesidad de “capital catalítico ágil” que Promote Giving podría proporcionar.

“No hay nada que vaya a reemplazar el financiamiento del gobierno de Estados Unidos”, señaló Schneider, agregando que el lanzamiento de Promote Giving ofrece esperanza de que nuevos donantes privados puedan intervenir para ayudar a ofrecer soluciones a problemas específicos de salud pública. “Creo que llega en un momento en el que realmente necesitamos mirar la arquitectura general de cómo estamos haciendo esto y cómo podríamos hacerlo mejor con menos”.

Sal Khan, fundador y CEO de Khan Academy, que ofrece recursos de aprendizaje gratuitos para maestros y estudiantes, sostiene que la estructura de Promote Giving podría proporcionar a las organizaciones sin fines de lucro ingresos estables durante varios años que les permitirían dedicar menos tiempo a recaudar fondos y más tiempo a su trabajo caritativo.

“En realidad, ha sido difícil para nosotros recaudar la filantropía necesaria para tener el máximo impacto a nivel global”, aseguró Khan. Aunque Khan Academy tiene los conocimientos para expandirse rápidamente en todo el mundo y numerosos países han mostrado interés, Khan dijo que la organización sin fines de lucro carece de suficientes recursos para realizar el costoso trabajo de desarrollo de software, localización y construcción de infraestructura en cada país.

Khan espera que Promote Giving pueda crecer hasta convertirse en un importante financiador que podría ayudar con esos costos. “Podríamos construir esa infraestructura para que literalmente podamos educar a cualquier persona en el mundo”, afirmó.

Holsinger también espera ese tipo de crecimiento. Imagina a gerentes de inversión uniéndose a Promote Giving de la misma manera que los multimillonarios se comprometen a donar la mitad de su riqueza a través del Giving Pledge y espera que otras industrias desarrollen sus propios mecanismos para hacer que las donaciones caritativas sean parte de sus modelos de negocio.

Kate Stobbe, directora de insights corporativos en Chief Executives for Corporate Purpose, una coalición que asesora a empresas sobre sostenibilidad y temas de responsabilidad corporativa, aseveró que su investigación muestra que las empresas que establecen declaraciones de misión que incluyen razones para existir más allá de simplemente generar ganancias tienen un mayor crecimiento de ingresos y proporcionan un mayor retorno de la inversión.

Tener un propósito común aumenta el compromiso y la productividad de los trabajadores, al tiempo que ayuda a las empresas con el reclutamiento y la retención, afirmó Stobbe, quien señaló que CECP publicará un informe que documenta esos hallazgos basados en 20 años de datos a finales de esta semana. “Tener iniciativas en torno al propósito corporativo ayuda a los empleados a sentir una conexión con algo más grande”, expresó. “Realmente contribuye al resultado financiero”.

Ese tipo de situación en la que todos ganan es lo que Holsinger espera crear con Promote Giving. Dijo que muchos de los problemas del mundo no carecen de soluciones. Carecen de suficiente capital para pagar las soluciones.

“Simplemente necesitamos dirigir más capital a estas organizaciones sin fines de lucro y a estas organizaciones benéficas que están haciendo un trabajo increíble todos los días”, manifestó. “Estamos tratando de construir ese modelo que impulsa el impacto a través de dólares caritativos”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.