Cómo el "pequeño desvío" de Trump a Irán se volvió un obstáculo en las elecciones de medio término

Noor Dubow afirma que vota con regularidad por candidatos republicanos que, a su juicio, se alinean con sus posturas económicas, aunque nunca ha sido admirador de Donald Trump y parte de la retórica deshumanizante del presidente hacia los inmigrantes le ha disgustado.

Pero este año, cuando Dubow emitió su voto anticipado en las elecciones de mitad de mandato, se inclinó más hacia los demócratas debido a su frustración por la decisión de Trump de ir a la guerra con Irán.

“¿Dónde están los republicanos en el Congreso?”, preguntó Dubow, de 44 años, despachador en una empresa de logística de transporte por camión en Columbus, Ohio. Desde su puesto, tiene una visión privilegiada de la disrupción que el alza de los precios del combustible está provocando en la economía. “¿Por qué los republicanos no le exigen cuentas a Trump?”, dijo.

La guerra con Irán, que Trump suele describir como un “pequeño desvío”, se ha convertido en un lastre evitable para el presidente, quien en su día prometió mantener a Estados Unidos fuera de guerras en el extranjero. Estrategas republicanos reconocen en privado que la guerra está dañando gravemente el esfuerzo del partido por conservar el control del Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Trump, a medida que el aumento de los precios de la gasolina eleva los costos en casi todos los sectores y surgen nuevas hostilidades.

Los votantes están cansados de los altos precios de la gasolina

Los elevados costos de la energía y el cansancio de los votantes por una guerra que ya cumple casi ocho meses —y que Trump predijo al inicio que duraría cuestión de semanas— están pesando con fuerza sobre los candidatos republicanos.

Independientemente del resultado de las elecciones del 3 de noviembre, una encuesta de AP-NORC publicada la semana pasada encontró que votantes de los dos principales partidos políticos quieren que el próximo Congreso se concentre en hacer la vida más asequible y poner fin a la guerra con Irán, que ha tenido enormes repercusiones para la economía global.

La situación sólo se ha vuelto más complicada para los republicanos en campaña. El conflicto se ha extendido, con rebeldes hutíes respaldados por Irán que han llevado a cabo una serie de ataques contra la infraestructura petrolera y aeropuertos de Arabia Saudí. Una coalición encabezada por Arabia Saudí ha respondido con sus propios ataques mortales contra territorio controlado por los hutíes en Yemen.

El Departamento de Estado informó que reducía el personal en cuatro embajadas de Estados Unidos en Oriente Medio durante el fin de semana, tras recibir información de inteligencia de que Irán ha intensificado los esfuerzos para atacar a personal estadounidense en la región y en otros lugares.

Trump insiste en que los costos de la guerra no han sido gran cosa

Los precios del diésel continúan cerca de máximos históricos en Estados Unidos, lo que crea problemas para los republicanos en estados de tradición conservadora como Iowa, Kansas, Ohio y Texas, donde se encuentran inmersos en contiendas competitivas con los demócratas.

Aun así, Trump ha minimizado de forma constante el impacto económico del conflicto mientras moviliza a sus simpatizantes para intentar mantener el control del Partido Republicano sobre ambas cámaras del Congreso.

Trump insiste repetidamente en que el fin de la guerra está cerca, solo para amenazar con que una nueva e intensa ronda de bombardeos podría estar a la vuelta de la esquina una vez pasen las elecciones, a menudo dentro del mismo discurso de campaña o en una sola conversación con reporteros.

También sostiene que los altos precios de la gasolina son una molestia temporal que vale la pena pagar para desarmar a Irán.

Trump dijo en un mitin el fin de semana en Michigan que no se arrepiente de haber iniciado la guerra e incluso argumentó que su impacto económico ha sido menos severo de lo que esperaba.

“Alguien dijo: ‘Si pudieras hacerlo de nuevo...’”, le dijo Trump al público afín. “Yo dije: ‘¿Están bromeando?’. Pensé que la gasolina estaría al doble o al triple. Y es un pequeño precio a pagar por quitarle un arma nuclear a unos maníacos”.

El mensaje contradictorio del presidente sobre Irán ha dejado a los candidatos republicanos en una posición difícil, si no insostenible, señaló Christopher Borick, director del Observatorio de Opinión de la Universidad de Lehigh.

“Los mensajes de Trump sobre la guerra están resonando con una porción cada vez más pequeña del electorado”, indicó Borick. “Para los votantes decepcionados con el rumbo del conflicto, hay poco en las afirmaciones del presidente que cambie su perspectiva negativa”.

Estrategas republicanos han visto señales de advertencia durante meses

Sólo unos pocos republicanos electos se han distanciado de Trump por el conflicto con Irán. Trump, por su parte, ha insistido en que las elecciones de mitad de mandato no influirían en cómo abordaría el conflicto.

Pero algunos estrategas del partido llevan meses dando la voz de alarma.

A comienzos del verano, cinco estrategas republicanos involucrados en contiendas clave o que asesoran al liderazgo de campaña dijeron a The Associated Press que habían empezado a ver señales de advertencia de que la guerra podría perjudicar a sus candidatos si el conflicto no se desescalaba pronto.

En junio, después de que Trump alcanzara un acuerdo provisional de alto el fuego con Teherán, Trump y funcionarios de la Casa Blanca parecían más confiados. Pero el acuerdo se desmoronó en cuestión de semanas.

En ese momento, trabajadores de campaña en algunas contiendas disputadas se volvieron más enérgicos en conversaciones internas al señalar que distritos de la Cámara de Representantes que Trump ganó con facilidad en 2024 parecían volverse competitivos, dijeron los estrategas republicanos, quienes no estaban autorizados a comentar públicamente los datos internos del partido y hablaron bajo condición de anonimato.

Los precios del petróleo alcanzaron su punto máximo en mayo, bajaron en junio y volvieron a dispararse en septiembre, cuando Trump amenazó con intensificar el conflicto antes de dar marcha atrás y sugerir que un acuerdo podría estar cerca. El promedio nacional se ha mantenido por encima de 4 dólares por galón desde mediados de junio.

Tras el feriado del Día del Trabajo, los estrategas afirmaron que las encuestas internas mostraban que los votantes vinculaban con mayor frecuencia la guerra con el aumento de los precios de los alimentos y los costos de viaje.

Trump ha desestimado a los críticos que sostienen que la guerra está impulsando una crisis de asequibilidad para los estadounidenses, al afirmar que promueven un “engaño” o “estafa” inventada por los demócratas. Pero las encuestas internas de campaña sugieren que el argumento de Trump no ha calado entre los votantes estadounidenses, dijeron los estrategas.

Algunos votantes republicanos están frustrados

En entrevistas, incluso algunos votantes republicanos que dicen apoyar la decisión de Trump de iniciar la guerra admiten que los precios de la gasolina están poniendo a prueba su paciencia.

Clay Coey, de 59 años, comentó que a veces se estremece cuando llena el tanque de su Chrysler Sebring 2010, aunque asegura que está dispuesto a pagar temporalmente gasolina más cara para eliminar lo que considera una gran amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

“¿Me gusta? No, conduzco esta vieja bestia”, expresó Coey, subastador de DeWitt, Michigan. “Sin embargo, llega un momento en que tienes que sentarte aquí y decir: ¿qué vale el costo?”

Algunos votantes dicen que Trump se equivocó al predecir que la guerra terminaría en cuestión de semanas.

Elizabeth Marlett, de 61 años, de Moville, Iowa, dijo que le habría gustado que Trump evitara fijar un calendario para el conflicto y que desearía que ordenara a las fuerzas armadas de Estados Unidos actuar con más contundencia para obligar a Teherán a capitular. Aun así, se mantiene con Trump.

“Necesitamos apoyar a nuestro comandante en jefe, incluso si las cosas tardan más de lo esperado”, manifestó Marlett, ganadera de reses en pequeña escala del noroeste de Iowa, una zona con fuerte presencia republicana. “Así es la vida, y no podemos huir de algo que hemos empezado”.

Mientras tanto, la decisión de Trump de iniciar la guerra ha sido vista por algunos simpatizantes como una traición a un principio central de la promesa de campaña “Estados Unidos primero” del líder republicano: la promesa de mantener a Estados Unidos fuera del tipo de “guerras eternas” que empantanaron a algunos de sus predecesores recientes en la Casa Blanca.

Sean O’Brien, de 21 años, estudiante de la Universidad de Auburn en Alabama, dijo que la decisión de Trump sobre Irán lo dejó “muy desilusionado”.

O’Brien asistió a principios de este año a la Conferencia de Acción Política Conservadora, una importante reunión de quienes están en la derecha política. Ahora, está replanteándose sus lealtades.

“Por el momento, espero votar demócrata”, dijo O’Brien, quien se considera independiente.

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Beaumont informó desde Sioux City, Iowa. Los periodistas de AP Patrick Aftoora-Orsagos en Columbus, Ohio, y Jacqueline GaNun en DeWitt, Michigan, contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.