Encuentran los restos de una mujer de Colorado en su propia casa siete años después de su desaparición

Encontraron los restos de una mujer de Colorado dada por desaparecida en 2018 en su propiedad, según la policía.

La oficina del forense del condado de Weld emitió un comunicado la semana pasada en el que identificaba los restos humanos hallados en una casa de Lochbuie (Colorado) como los de Terri Ackerman, de 56 años, cuya desaparición se denunció hace siete años, según informa 9 News.

La última persona que vio a Ackerman fue su esposo el 24 de agosto de 2018.

El 10 de septiembre de 2025, la policía de Lochbuie recibió una denuncia del hallazgo de restos humanos en la casa donde vivía Ackerman.

La teniente Stephanie Southard, oficial de información pública de la policía de Lochbuie, no confirmó quién hizo la llamada original a la policía en relación con los restos, ya que la situación sigue bajo investigación activa.

open image in gallery Terri Ackerman, de 56 años, desapareció en Lochbuie, Colorado, en 2018. El Departamento de Policía de Lochbuie encontró sus restos en su propiedad en septiembre de 2025 ( Lochbuie Police Department )

Tras la desaparición de Ackerman, la policía llevó a cabo varias búsquedas en la propiedad con perros rastreadores de cadáveres y drones y la ayuda de Rampart Search and Rescue, así como de otras fuerzas del orden.

Los investigadores realizaron numerosas entrevistas a personas cercanas a Ackerman y a otras que podrían haber tenido información, pero no consiguieron obtener mucha información sobre la mujer, según el departamento.

En el momento de su desaparición, la hija de Ackerman comentó a Denver7 que su madre sufría trastorno bipolar, así como otros problemas de salud mental.

La Oficina de Investigación de Colorado sigue ayudando al departamento de policía en su investigación sobre la desaparición de la mujer.

Joey Weiner, el jefe adjunto del forense de la oficina del forense del condado de Weld, indicó en el comunicado de prensa que la causa y la forma de la muerte de Ackerman todavía se están investigando y se revelarán cuando se complete el informe completo de la autopsia.

Se ruega a quien tenga información sobre la desaparición o muerte de Ackerman que llame al Departamento de Policía de Lochubuie.