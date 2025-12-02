Hegseth culpa a "confusión de la guerra" por muertes en ataque a lancha

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth culpó a "la confusión de la guerra" por las muertes ocurridas en un segundo ataque contra una lancha que supuestamente transportaba drogas en el Mar Caribe.

Durante la reunión del gabinete en la Casa Blanca el martes, Hegseth manifestó que no vio que hubiera sobrevivientes en el agua cuando se ordenó y lanzó el segundo ataque a principios de septiembre, diciendo que "la cosa estaba en llamas" y citando la "confusión de la guerra" para defender el ataque.

Añadió que "no me quedé" para el resto de la misión después del primer ataque, y dijo que el almirante a cargo había "tomado la decisión correcta" al ordenarlo, lo cual "tenía completa autoridad para hacer".

The Washington Post informó primero que Hegseth emitió una orden verbal para el segundo ataque que mató a los sobrevivientes en el barco. El lunes, la Casa Blanca declaró que el vicealmirante de la Marina Frank "Mitch" Bradley actuó "dentro de su autoridad y la ley" cuando ordenó el segundo ataque.

Los legisladores han anunciado investigaciones sobre los ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas, y se espera que Bradley proporcione un informe clasificado el jueves a los legisladores que supervisan el ejército. Al ser preguntado si apoyaba el segundo ataque a un barco en el Mar Caribe en septiembre, el presidente Donald Trump dijo que "no sabía nada" y "todavía no ha recibido mucha información porque confío en Pete", haciendo referencia a Hegseth.

