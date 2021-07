Un creciente grupo de legisladores republicanos está jugando a la gallina de los huevos de oro con la policía del Capitolio tras negarse a llevar cubrebocas a pesar de la amenaza de arresto.

El jefe de la policía del Capitolio, Thomas Manger, ordenó a los agentes que denunciaran a los miembros del Congreso que se negaran a llevar cubrebocas, advirtiéndoles de que serían arrestados por entrada ilegal en virtud del Código de DC 22-3302.

Si bien se ordenó a los oficiales que reportaran a los miembros al Sargento de Armas antes de un arresto inmediato, no se les dijo que dieran a ningún miembro del personal o visitantes la misma flexibilidad.

Los representantes de la Cámara de Representantes Thomas Massie y Nancy Mace desafiaron a Nancy Pelosi y a la policía a que se dirigieran a ellos, mientras que Lauren Boebert, al parecer, dejó caer al suelo una máscara ofrecida y Marjorie Taylor Greene pidió a todos los republicanos que ignoraran la “tonterías”.

“Esto es una locura”, tuiteó Massie. “Podrían entrar en mi oficina y arrestar a todo mi personal. No llevamos cubrebocas. Apoyo a la policía del Capitolio, pero el jefe de policía ha cometido un error. El médico y el jefe de policía no tienen esta autoridad”.

Mace publicó un vídeo en Internet junto con un murciélago, una pila de caca y emojis de payasos para burlarse de la presidenta de la Cámara y de la policía del Capitolio.

“Tuve covid, me he vacunado dos veces, me he lavado las manos, incluso llevo el cubrebocas dentro de la cámara, pero no la voy a llevar en ningún otro sitio. Así que, señora portavoz, venga a buscarme”, dijo Mace.

Taylor Greene, que junto con Massie ha demandado a Pelosi por multas de 500 dólares por no llevar cubrebocas, señaló que la Oficina del Médico Adjunto no tiene autoridad para multar a los miembros o negarles el voto si no llevan cubrebocas.

“En otras palabras, el Dr. [Brian] Monahan no es más que otra marioneta de Pelosi y es culpable de negligencia médica. Después de escuchar esta basura, todos los republicanos deberían negarse a llevar mascarillas”.