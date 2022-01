Un hombre de Dakota del Sur acusado de participar en el motín del Capitolio de 2021 rapeó sobre la insurrección en YouTube, según afirman los agentes federales.

De acuerdo a una denuncia penal, Billy Knutson, de 36 años, publicó fotos suyas fuera del Capitolio el día del ataque. Un pariente suyo informó al FBI sobre las fotos, y una segunda fuente les mostró un vídeo que supuestamente mostraba a Knutson entrando en el Capitolio a través de una ventana rota.

Por si fuera poco, la primera fuente también afirmó que Knutson era un rapero en YouTube, y que muchas de sus canciones trataban sobre los disturbios.

“We been fighting for y’all, and this how you treat us? Calling us traitors and claim we not peaceful?”. Knutson rapea en una de sus canciones, “Patriots Message to the World”.

Según el documento de acusación, el canal de YouTube ayudó a los agentes del FBI a identificar a Knutson.

“Este canal publicó varios vídeos de KNUTSON interpretando canciones, varias de las cuales trataban sobre los acontecimientos en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021”, escribió el agente especial Richard Sutherland en la denuncia. “El artista que interpreta las canciones en este canal de YouTube coincide en tamaño, tatuajes y apariencia con la persona que aparecía escalando el edificio del Capitolio en el vídeo presentado, según mis observaciones”.

Knutson fue acusado de entrar y permanecer en un edificio de acceso restringido, de dos cargos de conducta desordenada y de desfilar, manifestarse o formar un piquete en un edificio del Capitolio.

Según Associated Press, fue puesto en libertad tras su primera comparecencia ante el tribunal de Sioux Falls (Dakota del Sur) el miércoles.

Los vídeos musicales de Knutson incluyen múltiples videoclips de la insurrección del 6 de enero. En sus letras, también parece defender las acciones de los alborotadores.

“We tried to be peaceful, did everything right. ‘Cept for [unintelligible] didn’t start a single fight”, rima en “Patriots Message to the World”.

En otra canción, “MAGA Warfare: You Can’t Hide”, Knutson se declara miembro de los Proud Boys, un grupo de odio designado por el SPLC (Southern Poverty Law Center) que estuvo muy involucrado en los disturbios del Capitolio.

“I’m a Proud Boy, you a nonviolent island boy”, se burla de Loza Alexander, un rapero rival anti-Joe Biden. “When I got banned from the platform, where was y’all at? Ain’t nobody had my back except the yellow and black”.

El amarillo y el negro son los colores característicos de los Proud Boys. A finales de 2021, 34 miembros del grupo de extrema derecha fueron acusados en relación con el ataque del 6 de enero, según CNBC. El Departamento de Seguridad Pública de Canadá declaró al grupo como organización terrorista.

The Independent se puso en contacto con Knutson para que hiciera comentarios.