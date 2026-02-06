Cambios de liderazgo en Minnesota tras tensiones entre agencias por tácticas de control migratorio

El anuncio del zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, de que las redadas migratorias en Minnesota se unificarían bajo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ocurrió tras meses de quejas y disputas internas entre agencias sobre cómo llevar a cabo la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

Desde su creación en 2003, el ICE (siglas en inglés del servicio de inmigración) ha realizado arrestos en las calles mediante una “aplicación específica”. Homan utiliza esa frase repetidamente para describir operaciones minuciosamente diseñadas con blancos específicos e individuales, en contraste con las amplias redadas que se habían vuelto más comunes bajo la dirección de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, Chicago, Minnesota y otros lugares.

No está claro cómo las fricciones entre las agencias pudieron haber influido en el cambio de liderazgo. Pero dicho cambio arroja luz sobre cómo las dos agencias principales detrás de la agenda central de deportaciones de Trump han chocado en ocasiones por sus estilos y tácticas.

El cambio llega en un momento en que disminuye el apoyo al ICE entre el público y un número creciente de estadounidenses dice que la agencia se ha vuelto demasiado agresiva. En el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) enfrenta cada vez más críticas de los demócratas, que intentan frenar las redadas migratorias.

Si bien declaró que la operación en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul) fue un éxito, Homan reconoció el miércoles que fue imperfecta, y agregó que consolidar las operaciones bajo la unidad de operaciones de control y deportación del ICE es una iniciativa para “asegurarnos de que cumplimos las normas”. Trump envió al exdirector interino del ICE a Minnesota la semana pasada para reducir la tensión, luego de que dos ciudadanos estadounidenses fueran asesinados a tiros por agentes federales de inmigración, uno del ICE y el otro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

“Agilizamos esta operación y establecimos una cadena de mando unificada, para que todos sepan lo que hacen los demás”, manifestó Homan en una conferencia de prensa en Minneapolis. “En las operaciones específicas de control migratorio, acudimos al lugar. Es necesario un plan”.

Agencias con diferentes misiones y enfoques

El creciente papel de la Patrulla Fronteriza en el control migratorio en el interior del país azuzó las tensiones dentro del ICE, según funcionarios actuales y anteriores del DHS. Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza al que se le pidió salir de Minneapolis la semana pasada para ser transferido a otro lugar, adoptó una estrategia de “accionar rápido y enérgico”, con redadas callejeras ultrarrápidas y duras demostraciones de fuerza diseñadas para incrementar los arrestos, pero que a menudo derivaban en caos.

“Cada vez que le asignas a la Patrulla Fronteriza el control migratorio en el interior del país, todo se va a descontrolar”, observó Darius Reeves —quien se jubiló en mayo del puesto de jefe de las operaciones de control migratorio y deportación del ICE en Baltimore— en una entrevista el año pasado, mientras crecía la influencia de Bovino.

El ICE también ha empleado tácticas agresivas que marcan una ruptura con el pasado, especialmente en Minnesota. Un agente del ICE le disparó mortalmente a Renee Good en Minneapolis el 7 de enero. Funcionarios del gobierno de Trump declararon que ella intentó atropellar a un agente con su vehículo, una versión que funcionarios estatales y locales han rechazado. El ICE ha ejercido amplio poder para entrar por la fuerza en el domicilio de las personas y realizar arrestos sin una orden judicial, entre otras tácticas controvertidas.

Pero la estrategia tradicional del ICE involucra una investigación y vigilancia exhaustivas antes de un arresto, a menudo con una actuación rápida y discreta en detenciones de vehículos al amanecer o afuera de una vivienda. En una ocasión, un oficial del ICE lo comparó con ver crecer la hierba.

En una entrevista en noviembre, Bovino dijo que las dos agencias tenían misiones diferentes pero complementarias, y comparó la relación con la de un departamento de policía metropolitana grande. La Patrulla Fronteriza era similar a agentes en patrullaje. El ICE era más como detectives que realizan labores de investigación.

Cuando se le preguntó sobre la fricción, Tricia McLaughlin, la portavoz del DHS, respondió: “Sólo hay una página: la página del presidente. Todo el mundo está en la misma página”.

“Este es un solo equipo y libramos una sola lucha para proteger la patria. El presidente Trump cuenta con un equipo brillante y tenaz, encabezado por la secretaria (Kristi) Noem, para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de expulsar a los inmigrantes ilegales de este país”.

El ICE es culpado por las tácticas de la Patrulla Fronteriza, según un funcionario

Michael Fisher, jefe de la Patrulla Fronteriza de 2010 a 2015, dijo el año pasado que las tácticas de su antigua agencia se ajustaban más al objetivo del gobierno republicano de deportar a millones de personas que ingresaron a Estados Unidos durante la presidencia del demócrata Joe Biden.

“¿Cómo lidias con el intento de arrestar a cientos y cientos de personas durante un turno?”, preguntó Fisher. “Los agentes del ICE normalmente no están preparados, no cuentan con el equipo ni la capacitación para desenvolverse en esos entornos. La Patrulla Fronteriza sí”.

Las redadas de alto perfil de la Patrulla Fronteriza —incluido el aterrizaje de un helicóptero en la azotea de un edificio de apartamentos en Chicago, en el que los agentes descendieron en rapel— irritaron a las autoridades del ICE. Un funcionario federal, quien no está autorizado a declarar públicamente sobre el asunto y habló a condición de guardar el anonimato, refirió en ese momento que a menudo se culpa al ICE por las tácticas de la Patrulla Fronteriza.

Por otro lado, Scott Mechowski, quien se jubiló en 2018 como subdirector de la oficina de campo del ICE para operaciones de control y deportación en Nueva York, expresó que, en esencia la Patrulla Fronteriza realizaba operaciones itinerantes y cubría una zona para interrogar a cualquier persona sobre su estatus legal. Consideró que eso representa un contraste indeseable con el enfoque tradicionalmente más selectivo del ICE, que se basa en una vigilancia exhaustiva e investigación de los sospechosos.

“Nosotros no nos limitábamos a estacionar nuestros autos y caminar por Times Square diciendo: 'Escuchen todos: vengan aquí. Ahora le toca a usted, ahora le toca a usted’. Nunca hicimos eso. Para mí, esa no es la manera de hacer las cosas”, señaló Mechowski.

Homan ofrece un enfoque más específico

A medida que la influencia de la Patrulla Fronteriza creció el año pasado, el gobierno reasignó al menos a la mitad de los directores de las oficinas de campo de la división de operaciones migratorias y deportaciones del ICE. Muchos fueron reemplazados por funcionarios en activo o retirados de la CBP, la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza.

La llegada de Homan a Minnesota y su énfasis en la “aplicación específica” marcan un cambio sutil pero inconfundible, al menos en el tono. Dijo que las autoridades arrestarían a las personas que encuentren que no sean un blanco, y reafirmó el compromiso de Trump con la deportación masiva, pero enfatizó un enfoque más específico basado en la investigación.

“Cuando salimos de este edificio, sabemos a quién buscábamos, dónde es más probable encontrarlos, cuál es su historial migratorio y cuáles son sus antecedentes penales”, expresó Homan.

En el terreno, los ánimos no han cambiado mucho en Minneapolis desde la partida de Bovino y la consolidación de las operaciones de Homan bajo el ICE. Se ven menos convoyes de la CBP en el área de las Ciudades Gemelas, pero la presencia del ICE aún es significativa, por lo que las tensiones persisten.

The Associated Press presenció el jueves cómo un agente del ICE en un vehículo sin identificación siguió a un auto y luego detuvo a su conductor, sólo para darse cuenta de que no era a quien buscaban. “No hay problema con usted”, le dijeron luego de escanear su rostro con sus teléfonos. Después se marcharon y el conductor quedó desconcertado y furioso.

El periodista de The Associated Press Mark Vancleave, en Minneapolis, contribuyó a este despacho.