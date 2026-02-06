Millones de flores pasan por aeropuerto de Miami para Día de San Valentín

Los cupidos que disparan flechas en forma de corazón pueden llevarse la mayor parte del crédito en el Día de San Valentín, pero la verdadera magia detrás de millones de ramos románticos ocurre en un almacén de carga en un aeropuerto del sur de Florida.

Especialistas agrícolas en el Aeropuerto Internacional de Miami procesarán alrededor de 990 millones de tallos de flores cortadas en las semanas previas al 14 de febrero, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Alrededor del 90% de las flores frescas cortadas que se venden para el Día de San Valentín en Estados Unidos pasan por Miami, mientras que el otro 10% pasa por Los Ángeles.

Rosas, claveles, pompones, hortensias, crisantemos y gypsophila llegan en cientos de vuelos, principalmente desde Colombia y Ecuador, a Miami en su camino hacia floristerías y supermercados en Estados Unidos y Canadá.

El mayor importador de flores de Miami es Avianca Cargo, con sede en Medellín, Colombia. En preparación para el Día de San Valentín, la compañía está transportando alrededor de 19.000 toneladas de flores en 320 vuelos de carga completos, afirmó el viernes en Miami el director general Diogo Elias. Están realizando más del doble de vuelos en comparación con lo normal.

“Volamos flores durante todo el año, pero San Valentín es especial”, expresó Elias. “Mucho más concentrado en rosas, especialmente rosas rojas. Más del 50-60% son rosas rojas en este momento”.

Los clientes que compren flores probablemente verán un aumento en el precio este año. Christine Boldt, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Importadores de Flores, indicó que ello se debe en gran medida a los aranceles impuestos el año pasado a las importaciones de Colombia y Ecuador, junto con un nuevo salario mínimo implementado este año en Colombia.

“Esto añade dólares significativos a los ramos que están llegando”, comentó Boldt. “Cada consumidor tendrá que enfrentar costos adicionales”.

A pesar de los precios más altos, las flores continúan siendo una de las mayores importaciones de MIA, señaló el director del aeropuerto, Ralph Cutié. El aeropuerto recibió casi 3,5 millones de toneladas de carga el año pasado, y las flores representaron alrededor de 400.000 toneladas. Más de una cuarta parte de esas flores se envían antes del Día de San Valentín, marcando un aumento del 6% respecto al año pasado.

“La madre, la esposa, la novia en Omaha, Nebraska, que recibe sus flores ya sea para San Valentín o el Día de la Madre, es probable que esas flores hayan pasado por nuestro aeropuerto”, manifestó Cutié. “Y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos”.

Los especialistas en agricultura de la agencia fronteriza revisan los paquetes de flores para evitar que entren al país enfermedades de plantas, plagas y animales extranjeros potencialmente dañinos, apuntó Daniel Alonso, funcionario de la agencia. Los inspectores encuentran en promedio alrededor de 40-50 plagas de plantas al día, siendo las más comunes las polillas. Las plagas se entregan al Departamento de Agricultura que determina la amenaza potencial.

“Nuestro riguroso proceso es vital para salvaguardar las industrias florales y agrícolas, asegurando que nuestras flores importadas no introduzcan plagas ni enfermedades dañinas”, afirmó Alonso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.