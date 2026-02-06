Líder del Legislativo venezolano se reúne con familiares de presos y promete excarcelaciones

El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez se reunió con familiares de reclusos a las afueras de una cárcel y les prometió que “todos” serán excarcelados a más tardar la próxima semana, una vez sea aprobado un proyecto de Ley de Amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos.

“Entre el martes que viene y a más tardar el viernes, están todos sueltos”, aseguró Jorge Rodríguez en las inmediaciones de la sede de los calabozos de la Policía Nacional, conocida como Zona 7, en la barriada de Boleíta, al este de Caracas, en un vídeo divulgado el viernes en su cuenta de Instagram.

“Al estar esa ley aprobada… salen todos”, insistió, sin dar otros detalles.

La reunión se produjo un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en una primera discusión el proyecto de ley, propuesto por la presidenta en funciones, para la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos.

La propuesta de amnistía, presentada semanas después del ataque militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, debe ser aprobada en una segunda discusión que se espera se efectúe en una de las dos sesiones ordinarias del Legislativo previstas para la próxima semana. Después, la mandataria Rodríguez debe dar su sanción previa a la publicación oficial de la norma.

La gobernante Rodríguez, que juró como mandataria encargada luego de la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York con el fin de que enfrente cargos en un tribunal por presunto narcoterrorismo, ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la llegada al poder del ahora fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

La ley de amnistía es una de las principales exigencias de la oposición y activistas por los derechos humanos y Estados Unidos la ha respaldado. Esa petición se acentuó especialmente tras la separación de Maduro del poder.

Los años a considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y el de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político. La ley de amnistía, según se informó, excluirá a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves a los derechos humanos.