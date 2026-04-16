Cámara de Representantes de EEUU rechaza retirar a las fuerzas armadas de la guerra con Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el jueves una resolución que exigía que el presidente Donald Trump retirara las fuerzas estadounidenses de la guerra con Irán, a menos que el Congreso autorice la acción militar. Fue la más reciente votación de este tipo que no logró aprobarse, mientras los republicanos siguen respaldando en gran medida la operación de Trump.

Los demócratas expresaron su preocupación por que Estados Unidos se esté empantanando aún más en otro prolongado conflicto en Oriente Medio. Prometieron seguir planteando el tema mediante más votaciones sobre poderes de guerra en las próximas semanas.

La votación, con 213 votos a favor y 214 en contra, se produjo un día después de que un esfuerzo similar fracasara en el Senado. Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y un frágil alto el fuego se encuentra ahora en su segunda semana.

Los demócratas respaldaron de forma abrumadora el intento de poner límites al uso de la fuerza militar por parte de Trump.

“Estamos al borde de un precipicio y el Congreso debe actuar antes de que el presidente nos empuje”, dijo el representante de Nueva York, Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. “Cada día que demoramos, nos acercamos un poco más a un conflicto sin salida”.

Los republicanos intentaron presentar el esfuerzo como hipócrita.

El representante de Florida, Brian Mast, presidente del comité, señaló que el Congreso nunca votó una resolución sobre poderes de guerra en 2024, cuando Estados Unidos atacó a los hutíes respaldados por Irán en Yemen, mientras el demócrata Joe Biden era presidente.

“Cuando Joe Biden respondía a los ataques contra buques de la marina mercante, estaba bien. No se necesitaban poderes de guerra. Duró alrededor de un año”, sostuvo Mast. “El presidente Trump responde —poderes de guerra, poderes de guerra, poderes de guerra... Esa es la hipocresía”.

Según la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en un plazo de 60 días que, en la guerra con Irán, vencerá a finales de abril. La ley contempla una posible prórroga de 30 días, pero los legisladores han dejado claro que quieren que el gobierno republicano presente pronto un plan para el fin de la guerra.

Aunque la votación en la Cámara fracasó, les dio a los demócratas la oportunidad de destacar algunos de los efectos más negativos de la guerra: los miles de millones de dólares gastados, la muerte de al menos 13 militares, la vertiginosa alza de los precios de la gasolina y las fisuras con aliados de larga data que no respaldan las acciones de Trump.

“Los precios de la gasolina en casa han subido hasta 7 dólares en mi estado, y las familias sufren”, dijo la representante demócrata por Washington Pramila Jayapal. “Se están enviando otros 10.000 soldados de Estados Unidos para sumarse a los 50.000 ya desplegados en Oriente Medio sin absolutamente ninguna estrategia, ningún plan y ninguna salida”.

Los republicanos defendieron a Trump, al señalar que está tomando medidas decisivas contra un gobierno iraní que desde hace tiempo ha aterrorizado a Oriente Medio y a su propio pueblo.

“El presidente Donald Trump ha enviado el mensaje de que quienes amenacen a Estados Unidos y a nuestros socios finalmente rendirán cuentas”, afirmó el representante republicano por Carolina del Sur Joe Wilson.

En la votación del jueves, el representante Thomas Massie, de Kentucky, fue el único republicano que rompió filas y votó a favor de retirar las fuerzas de Estados Unidos de la guerra. El representante Jared Golden, de Maine, fue el único demócrata que votó en contra de la medida.

La primera votación en la Cámara para frenar la acción militar de Trump con Irán fracasó a principios de marzo con 212 votos a favor y 219 en contra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.