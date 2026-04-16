Juez: puede proseguir construcción de salón en Casa Blanca si son obras de seguridad nacional

El juez federal que detuvo la construcción del salón de baile de la Casa Blanca ansiada por el presidente Donald Trump aclaró el jueves que el gobierno puede seguir adelante con la construcción subterránea de un búnker y otras “instalaciones de seguridad nacional” en el lugar.

El juez de distrito Richard Leon, en Washington, emitió su fallo más reciente en una demanda sobre el proyecto de 400 millones de dólares varios días después de que un tribunal de apelaciones pidiera reconsiderar las posibles implicaciones para la seguridad nacional de frenar la construcción.

Los abogados del gobierno habían sostenido que el proyecto incluye medidas de seguridad críticas para protegerse de una variedad de posibles amenazas como drones, misiles balísticos y riesgos biológicos.

Leon había prohibido que los trabajos continuaran sin la aprobación del Congreso, pero suspendió la aplicación de esa orden durante dos semanas. El tribunal de apelaciones extendió esa suspensión hasta el viernes.

Leon, quien fue nominado por el presidente republicano George W. Bush, señaló que está ordenando detener únicamente la construcción por encima del nivel del suelo, salvo cualquier trabajo necesario para cubrir o asegurar esa parte del proyecto. Por lo demás, el gobierno de Trump puede continuar con la construcción de cualquier excavación, búnkeres, instalaciones militares y centros médicos por debajo del salón de baile.

“Los demandados sostienen que todo el proyecto de construcción del salón de baile, de principio a fin, entra dentro de la excepción de seguridad y, por lo tanto, puede continuar sin interrupciones”, escribió el juez. “¡Esa no es una interpretación razonable ni correcta de mi orden!”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.