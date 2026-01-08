Juez bloquea intento de Trump de eliminar términos de inclusión en programa educativo

Un juez federal ha bloqueado temporalmente los esfuerzos de la administración Trump para reformar Head Start, ordenando que se detenga la eliminación de palabras que asocia con diversidad, equidad e inclusión de las solicitudes de subvención y prohibiendo el despido de más empleados federales en la Oficina de Head Start.

La orden se emitió esta semana en una demanda presentada en abril contra el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y otros funcionarios. La demanda acusa a la administración Trump de desmantelar ilegalmente Head Start al cerrar oficinas federales del programa y despedir a la mitad del personal. También desafía los intentos de la administración de prohibir que los niños que están en Estados Unidos ilegalmente participen en los programas de Head Start y de vetar el lenguaje que consideran sugerente de DEI.

Las organizaciones demandantes que representan a los proveedores y padres de Head Start denunciaron en un documento judicial el mes pasado que los funcionarios le ordenaron a un director de Head Start en Wisconsin eliminar los términos "raza", "pertenencia" y "personas embarazadas" de su solicitud de subvención. Posteriormente, enviaron una lista con casi 200 palabras que el departamento desaconsejaba usar en su solicitud, incluidas "negro", "nativo americano", "discapacidad" y "mujeres".

Un portavoz de Salud y Servicios Humanos dijo que no podía comentar sobre la orden del juez.

Head Start, fundado hace seis décadas como parte de la Guerra contra la Pobreza del presidente Lyndon B. Johnson, es un programa de educación temprana y apoyo familiar que atiende a cientos de miles de niños que provienen de hogares de bajos ingresos, hogares de acogida o situación de calle. Está financiado a nivel federal pero operado por organizaciones sin fines de lucro, escuelas y gobiernos locales.

Joel Ryan, quien dirige el Programa de Educación y Asistencia para la Primera Infancia y Head Start del Estado de Washington, declaró que la orden frustra el actual asedio contra los centros de Head Start.

"Cuando a un programa de Head Start se le retiene la financiación debido a sus esfuerzos por proporcionar una educación efectiva a niños con autismo, atender a miembros tribales en una reserva o tratar a todas las familias con respeto, es un ataque a la promesa fundamental del programa Head Start", señaló Ryan.

La directiva sobre las palabras prohibidas generó confusión entre los directores de Head Start, quienes deben describir cómo utilizarán el dinero en las solicitudes de subvención y están obligados por ley a proporcionar información demográfica sobre las familias a las que sirven. Un director en el estado de Washington apuntó en un documento judicial que la orientación la llevó a cancelar la capacitación del personal sobre cómo apoyar a niños con autismo y niños con trauma.

La orden del juez Ricardo S. Martínez de Seattle, publicada el lunes, prohíbe al Departamento de Salud y Servicios Humanos despedir a más empleados y castigar a los proveedores de Head Start si utilizan el lenguaje prohibido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.