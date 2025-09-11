Buscan al asesino del activista conservador Kirk; Trump le entregará medalla póstuma

Las autoridades buscaban el jueves al francotirador que asesinó a Charlie Kirk, un activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, con una sola bala y luego se escabulló en el caos resultante del más reciente acto de violencia política que azota a Estados Unidos.

Un funcionario en Utah dijo el jueves que la policía está trabajando para identificar al agresor, quien saltó de un techo y huyó. El FBI informó que se recuperó un rifle de cerrojo de alta potencia del área donde el sospechoso de disparar a Kirk huyó.

El asesino de Kirk “parece tener edad universitaria” y “se mezcló” con la población universitaria en el campus de Utah donde ocurrió el tiroteo, según las autoridades.

Por su parte, Trump anunció el jueves que otorgará póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad.

Kirk fue asesinado con un disparo desde un tejado en el campus de la Universidad del Valle de Utah, donde estaba hablando el miércoles, dijeron las autoridades. Las autoridades federales, estatales y locales están trabajando en lo que llamaron “múltiples escenas del crimen activas”. A medida que la búsqueda se extendía a un segundo día, proporcionaron poca información sobre la identidad, el motivo, la ubicación o las pruebas del tirador y estaban revisando videos de seguridad granulados de una persona misteriosa vestida de oscuro.

“Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox. “Quiero dejar muy claro que esto es un asesinato político”.

Dos personas fueron detenidas el miércoles, pero no se determinó que estuvieran conectadas con el tiroteo y ambas fueron liberadas, dijeron funcionarios de seguridad pública.

Las circunstancias del tiroteo atrajeron nuevamente la atención sobre una amenaza creciente de violencia política en Estados Unidos que en los últimos años ha cruzado el espectro ideológico. El asesinato recibió condena bipartidista, pero un ajuste de cuentas nacional sobre las formas de prevenir que los agravios políticos se manifiesten como violencia mortal parecía elusivo.

Videos publicados en redes sociales desde el campus muestran a Kirk dando un discurso sentado, con el micrófono en la mano bajo una carpa blanca con los lemas “El Regreso Estadounidense” y “Demuestra que estoy equivocado”. Se escucha un disparo, y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores atónitos jadean y gritan antes de que la gente comience a correr.

El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, planean visitar a la familia de Kirk el jueves en Salt Lake City. Según una persona familiarizada con los planes de Vance, pero no autorizada para hablar de ellos públicamente, los Vance visitarán Utah en lugar de asistir a una ceremonia al aire libre para conmemorar los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.

Vance publicó un recuerdo en X relatando su amistad, que se remonta a los mensajes iniciales en 2017, a través de la candidatura de Vance al Senado y, en última instancia, rezando después de enterarse del tiroteo. Kirk desempeñó un papel fundamental en la organización de la segunda administración de Trump, escribió Vance.

“Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió Vance. “No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno”.

Kirk estaba respondiendo preguntas sobre la violencia armada

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización juvenil política sin fines de lucro, Turning Point USA, con sede en Arizona, en el patio del Centro Sorensen en el campus. Inmediatamente antes del tiroteo, estaba respondiendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre la violencia armada.

“¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos diez años?”, preguntó la persona. Kirk respondió: “Demasiados”.

El interrogador continuó: “¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos diez años?”.

“¿Contando o no contando la violencia de pandillas?”, preguntó Kirk.

Entonces se escuchó un disparo.

El tirador, a quien Cox prometió que se le haría responsable en un estado con pena de muerte, vestía ropa oscura y disparó desde el techo de un edificio a cierta distancia.

Madison Lattin estaba mirando a solo unos pocos metros a la izquierda de Kirk cuando escuchó la bala golpearlo.

“La sangre está cayendo y goteando, y te da miedo, no solo por él sino por tu propia seguridad”, dijo.

Dijo que vio a la gente caer al suelo en un silencio inquietante perforado inmediatamente por gritos. Ella y otros corrieron. Algunos cayeron y fueron pisoteados en la estampida.

Cuando Lattin se enteró más tarde de que Kirk había muerto, lloró, dijo, describiéndolo como un modelo a seguir que le mostró cómo ser determinada y luchar por la verdad.

Trump llama a Kirk un “mártir por la verdad”

Había unas 3.000 personas, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. El departamento de policía de la universidad tenía seis oficiales trabajando en el evento, junto con el equipo de seguridad de Kirk, dijeron las autoridades.

Trump anunció la muerte de Kirk en las redes sociales y elogió al cofundador y CEO de Turning Point de 31 años como “Grande, e incluso Legendario”. Más tarde, publicó un video en el que llamó a Kirk un “mártir por la verdad y la libertad”.

La Universidad del Valle de Utah dijo que el campus fue evacuado después del tiroteo y permanecerá cerrado hasta el lunes.

Mientras tanto, oficiales armados caminaron por el vecindario que bordea el campus, tocando puertas y pidiendo cualquier información que los residentes pudieran tener sobre el tiroteo. Helicópteros zumbaban por encima.

El evento del miércoles, anunciado como la primera parada en la “Gira del Regreso Estadounidense” de Kirk, había causado polémica en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: “¿Qué está pasando en Utah?”.

Condena desde todo el espectro político

El tiroteo recibió una rápida condena bipartidista cuando los funcionarios demócratas se unieron a Trump, quien ordenó bajar las banderas a media asta y emitió una proclamación presidencial, y otros aliados republicanos de Kirk en condenar la violencia.

“El asesinato de Charlie Kirk rompe mi corazón. Mis más profundas simpatías están con su esposa, sus dos hijos pequeños y amigos”, dijo Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata que resultó herida en un tiroteo en 2011 en su distrito de Arizona.

En una declaración conjunta, Jóvenes Demócratas de Connecticut y Jóvenes Republicanos de Connecticut calificaron el tiroteo como “inaceptable”.

“Rechazamos todas las formas de violencia política”, dijeron. “No hay lugar en nuestro país para tales actos, independientemente de los desacuerdos políticos”.

El tiroteo parecía estar listo para convertirse en parte de un aumento de la violencia política que ha tocado una variedad de ideologías y representantes de los dos partidos políticos más importantes. Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el ataque incendiario a un desfile en Colorado en junio para exigir que Hamás libere rehenes y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, que es judío, en abril. El más notorio de estos eventos es el tiroteo contra Trump durante un mitin de campaña en Pensilvania el año pasado.

Kirk confrontó a los liberales

Turning Point fue fundada en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista del tea party, para evangelizar en los campus universitarios a favor de impuestos bajos y un gobierno limitado. No fue un éxito inmediato.

Pero el entusiasmo de Kirk por confrontar a los liberales en el ámbito académico finalmente ganó a un conjunto influyente de financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó con entusiasmo a Trump después de que aseguró la nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente de Donald Trump Jr. durante la campaña electoral general.

Pronto, Kirk fue una presencia regular en la televisión por cable, donde se adentró en las guerras culturales y colmó de elogios al entonces presidente. Trump y su hijo fueron igualmente efusivos y a menudo hablaron en conferencias de Turning Point.

Richer, Sherman y Michael Biesecker, Brian Slodysko, Lindsay Whitehurst y Michelle L. Price informaron desde Washington; Nicholas Riccardi en Denver; Jesse Bedayn en Orem, Utah; Hallie Golden en Seattle y Meg Kinnard en Chapin, Carolina del Sur.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.