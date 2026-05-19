El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Un tribunal español afirmó que investiga al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros posibles delitos vinculados a un rescate gubernamental de una aerolínea.

La Audiencia Nacional, en Madrid, investiga posibles irregularidades financieras derivadas del rescate del gobierno español a la aerolínea Plus Ultra, que en 2021 recibió 53 millones de euros (ahora 62 millones de dólares) en dinero público como parte de los fondos de recuperación por el COVID-19.

El tribunal indicó en un comunicado que amplió su investigación sobre el rescate para incluir a Zapatero, quien fue citado para responder a las preguntas de un juez el 2 de junio. La policía registró el despacho de Zapatero el martes con una orden del juez instructor.

Zapatero, de 65 años, fue presidente del gobierno de 2004 a 2011. Es miembro del Partido Socialista, encabezado por el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

En marzo negó cualquier irregularidad relacionada con el rescate durante una comparecencia en el Senado, en la que afirmó que nunca había recibido comisiones de Plus Ultra.

Plus Ultra es una aerolínea de propiedad española con inversores de Venezuela. Se especializaba en vuelos entre España y Venezuela, Perú y Ecuador.

Desde que dejó el cargo, Zapatero ha centrado gran parte de su actividad en mantener el diálogo con el gobierno de Venezuela, que quedó en gran medida aislado de los países occidentales después de que reprimiera a la oposición democrática.

Zapatero llevaba una década fuera de la vida pública cuando Plus Ultra recibió el rescate.

El exmandatario es considerado un aliado político de Sánchez, cuyo partido se ha visto sacudido por otros escándalos de corrupción en los últimos dos años.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.