Bagdad solicitó el traslado de prisioneros del EI de Siria a Irak, dicen funcionarios

La decisión de trasladar a los prisioneros del grupo Estado Islámico (EI) del noreste de Siria a centros de detención en Irak se tomó tras la solicitud de funcionarios en Bagdad, la cual fue bien recibida por la coalición liderada por Estados Unidos y el gobierno sirio, afirmaron autoridades el jueves.

Funcionarios estadounidenses e iraquíes informaron a The Associated Press sobre la solicitud iraquí, un día después de que el ejército estadounidense anunciara que había comenzado a transferir a algunos de los 9.000 detenidos del EI recluidos en más de una docena de centros de detención en el noreste de Siria controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos en el noreste del país.

Las medidas para comenzar a transferir a los detenidos se produjeron después de que las fuerzas del gobierno sirio tomaran el control del extenso campamento de al-Hol, que alberga a miles de personas, en su mayoría mujeres y niños, de manos de las FDS, que se retiraron como parte de un alto el fuego. Las tropas tomaron el lunes una prisión en la ciudad nororiental de Shaddadeh, donde algunos detenidos del EI escaparon y muchos fueron recapturados, informó la prensa estatal.

Las FDS dijeron el jueves que las fuerzas del gobierno bombardearon con armas pesadas la prisión de al-Aqtan, cerca de la ciudad norteña de Raqqa, mientras que, simultáneamente, imponían un cerco alrededor de la prisión mediante el uso de tanques y el despliegue de combatientes.

La prisión de al-Aqtan, donde se encuentran algunos prisioneros del EI, fue rodeada por fuerzas del gobierno a principios de esta semana, y había negociaciones en curso sobre el futuro del centro de detención.

Con el avance de las fuerzas del gobierno en el noreste de Siria a lo largo de la frontera con Irak, ha habido preocupaciones en Bagdad de que algunos de los detenidos podrían convertirse en un peligro para la seguridad de Irak si logran escapar de los centros de detención en medio del caos.

Un funcionario de seguridad iraquí dijo que la decisión de transferir a los prisioneros de Siria a Irak la tomó este último país, y que fue bien recibida por la coalición liderada por Estados Unidos y el gobierno sirio. El funcionario agregó que detenerlos en prisiones iraquíes en lugar de dejarlos en Siria favorecía la seguridad de Irak.

También el jueves, un alto funcionario militar estadounidense confirmó a la AP que Irak “ofreció proactivamente” tomar a los prisioneros del EI en lugar de que Estados Unidos se lo solicitara.

Los funcionarios iraquíes y estadounidenses hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar públicamente.

En los últimos años, las FDS han entregado a las autoridades iraquíes a combatientes extranjeros, entre ellos, ciudadanos franceses, que fueron juzgados y sentenciados.

Las FDS aún controlan más de una docena de centros de detención que albergan a alrededor de 9.000 miembros del EI, pero está previsto que entreguen las prisiones al control del gobierno en virtud de un proceso de paz que, presuntamente, también fusionará a las FDS con las fuerzas del gobierno.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que, en la primera transferencia, realizada el miércoles, se enviaron a 150 miembros del EI, que fueron trasladados desde la provincia nororiental de Hassakeh en Siria a “ubicaciones seguras” en Irak. En el comunicado se indica que hasta 7.000 detenidos podrían ser transferidos a instalaciones controladas por Irak.

El grupo Estado Islámico declaró un califato en 2014 en amplias partes de Siria e Irak, atrayendo a un gran número de combatientes de todo el mundo. Fue derrotado en Irak en 2017, y en Siria dos años después, pero sus células durmientes aún llevan a cabo ataques letales en ambos países. Las FDS tuvieron un papel importante en la derrota del EI.

