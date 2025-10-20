Arrestan a hombre que planeaba un tiroteo en el aeropuerto de Atlanta

La policía arrestó el lunes a un hombre en el bullicioso aeropuerto de Atlanta después de recibir un aviso de su familia de que planeaba accionar un arma en el lugar. Se encontraron un fusil de asalto y municiones en su camioneta afuera, informó el jefe de policía de la ciudad.

Billy Joe Cagle, de Cartersville, Georgia, describió su plan de atacar el aeropuerto más concurrido del mundo en una transmisión en vivo en redes sociales, indicó el jefe Darin Schierbaum durante una conferencia de prensa.

“La familia del Sr. Cagle alertó al Departamento de Policía de Cartersville que estaba transmitiendo en redes sociales que se dirigía al aeropuerto de Atlanta, en sus palabras, para ‘disparar’, y la familia indicó que estaba en posesión de un rifle de asalto”, agregó Schierbaum, quien describió a Cagle como un “delincuente convicto”.

Cagle, de 49 años, llegó al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en una camioneta Chevrolet que estacionó justo afuera de las puertas de la terminal. Cuando la policía se acercó al vehículo, encontraron un AR-15 con 27 cartuchos de munición, señaló Schierbaum.

“Estamos aquí hoy informándoles sobre un éxito y no una tragedia porque una familia vio algo y dijo algo”, agregó el jefe de policía.

El capitán de la policía de Cartersville, Greg Sparacio, cuyo departamento recibió el aviso inicial de los familiares, manifestó que Cagle “tenía la intención de causar daño a tantas personas como pudiera”.

Durante la conferencia de prensa, la policía mostró un video de vigilancia que muestra a Cagle llegando al aeropuerto y un video de cámara corporal de su arresto.

Se ve una camioneta Chevrolet de plataforma plana llegando a la acera de la terminal del aeropuerto alrededor de las 9:30 de la mañana y luego se ve a un hombre que la policía identificó como Cagle entrando al aeropuerto unos minutos después. Se dirigió al punto de control de seguridad de la TSA y mostró “gran interés en esa área”, comentó Schierbaum.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a los policías de Atlanta, quienes tenían una foto de Cagle proporcionada por su familia en sus teléfonos, acercándose a él y comenzando a hacerle preguntas antes de detenerlo. Mientras lo llevan al suelo y lo esposan, se puede escuchar a Cagle gritando.

Schierbaum indicó que Cagle ha sido acusado de hacer amenazas terroristas, intento criminal de cometer asalto agravado, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de un arma de fuego siendo delincuente.

Cagle estaba bajo custodia el lunes, y los intentos de comunicarse con su familia y compañeros de trabajo a través de múltiples números de teléfono y correos electrónicos no tuvieron éxito. Se desconoce si tiene un abogado que pueda comentar sobre los cargos.

La policía de Atlanta trabajará con las autoridades federales para determinar cómo obtuvo el arma, “que no podía poseer legalmente”, afirmó Schierbaum.

El alcalde Andre Dickens expresó: “Estamos agradecidos con Dios” por haber evitado una tragedia.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en X: “Estoy agradecida de que este individuo haya sido detenido por las fuerzas del orden antes de hacer daño a alguien”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.