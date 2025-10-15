AP Fotos: osos polares se apropian de una estación de investigación rusa abandonada

Varios osos polares que se adueñaron de una estación de investigación polar abandonada en la costa oriental de Rusia fueron captados de manera íntima por Vadim Makhorov en imágenes tomadas con un dron. En septiembre, el fotógrafo filmaba el paisaje de la isla Kolyuchin durante un crucero en el mar de Chukotka cuando notó que los osos polares usaban uno de los edificios abandonados como refugio. La pequeña isla se encuentra a unos 11 kilómetros (casi 7 millas) de la costa norte de la península de Chukotka, separada de Alaska por el Estrecho de Bering. Makhorov escribió en una publicación en redes sociales: “Los osos no son ajenos a la sensación de comodidad y calidez. Perciben las casas como refugios”.

Esta es una galería de fotos curada por los editores de fotos de AP.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.