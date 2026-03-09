Fuente AP: Departamento de Justicia y Live Nation llegan a acuerdo por monopolio ilegal

El Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo el lunes en su demanda antimonopolio contra Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation Entertainment, en un caso que alegaba un monopolio ilegal sobre los eventos en vivo en Estados Unidos.

Una persona familiarizada con el asunto confirmó el acuerdo, pero no podía hablar públicamente de los detalles y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

De momento no quedan claros los términos del acuerdo, y el Departamento de Justicia y Live Nation no han respondido de momento a las solicitudes de comentarios de la AP.

Esto ocurre cuando ambas partes enfrentan un juicio en Nueva York sobre si se debe desmantelar el monopolio que, según el Departamento de Justicia, estaba sofocando la competencia y elevando los precios para los espectadores.

El caso, presentado en 2024 bajo el gobierno demócrata del presidente Joe Biden, acusó a Live Nation de usar amenazas, represalias y otras tácticas para “asfixiar a la competencia” al controlar prácticamente todos los aspectos de la industria, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas.

El Departamento de Justicia acusó a Live Nation de incurrir en una serie de prácticas que le han permitido mantener un férreo control sobre la escena de la música en vivo. El Departamento de Justicia ha señalado que la empresa utiliza contratos a largo plazo para impedir que los recintos elijan a vendedores de entradas rivales, bloquea a los recintos para que no usen a múltiples vendedores de entradas y amenaza a los recintos con que podrían perder dinero y aficionados si no eligen a Ticketmaster.

Live Nation ha sostenido que los artistas y los equipos fijan los precios y deciden cómo se venden las entradas.

Ticketmaster y Live Nation Entertainment, con sede en Beverly Hills, California, tienen un largo historial de enfrentamientos con artistas importantes y sus seguidores, entre ellos Taylor Swift y Bruce Springsteen.

Ticketmaster, que se fundó en 1976 y se fusionó con Live Nation en 2010, es el mayor vendedor de entradas del mundo en música en vivo, deportes, teatro y más. ___

