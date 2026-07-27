Años de escándalos no han frenado a Ken Paxton. ¿Puede James Talarico cambiar eso?

Hace ocho años, durante una campaña para fiscal general de Texas, Justin Nelson difundió anuncios de televisión con imágenes de una cámara de seguridad en las que se veía a Ken Paxton guardándose en el bolsillo un costoso bolígrafo que no le pertenecía.

Hace cuatro años, George P. Bush arremetió contra Paxton colocando vallas publicitarias que decían “es un delincuente” junto a su foto policial de cuando fue acusado de fraude de valores.

Y a principios de este año, el senador John Cornyn dijo que “se acerca el día del juicio” mientras intentaba contener un desafío de Paxton en las primarias republicanas.

Todos ellos perdieron. Ahora la pregunta es si James Talarico, quien se impuso a la representante Jasmine Crockett en las primarias demócratas, tendrá más suerte al enfrentarse a Paxton en una de las contiendas al Senado más observadas del país.

“El tipo tiene una capacidad para recibir golpes y recuperarse y mantenerse en un cargo electo como no he visto nada en mi carrera, en 25 años de dirigir campañas”, afirmó Ash Wright, quien trabajó como asesor principal de Bush.

Paxton nunca ha sido condenado, y ha sobrevivido abanderando batallas legales conservadoras sobre inmigración, aborto y asuntos transgénero en un estado dominado por los republicanos. Al igual que el presidente Donald Trump, se presenta como víctima de persecución política.

Antiguos rivales de Paxton y media docena de estrategas de campaña que trabajaron en su contra advirtieron que los texanos podrían ignorar escándalos de los que llevan años oyendo especialmente cuando el partidismo ha convencido a los votantes de ser extraordinariamente indulgentes con las faltas de los candidatos.

Sin embargo, el equipo de Talarico ha estudiado las contiendas anteriores e intenta su propia estrategia, al procurar retratar a Paxton como parte de una cultura más amplia de corrupción que no ha logrado mejorar la vida de la gente.

La campaña de Paxton sugirió que las acusaciones de Talarico buscaban distraer a los votantes de un historial de “posturas desconectadas de la realidad”.

“Cada vez que un luchador, como el presidente Donald Trump y ahora Ken Paxton, se enfrenta a la clase política permanente, incluso después de quedar completamente exonerado de cualquier irregularidad, personas como James Talarico siguen impulsando las mismas acusaciones y hablando de corrupción”, declaró la portavoz de la campaña de Paxton, Madison Cercy.

Paxton ganó por poco su primera reelección

Paxton fue elegido por primera vez como fiscal general de Texas en 2014, y Nelson compitió contra él en 2018. Nelson, un abogado demócrata de Austin, convirtió en eje de su campaña la acusación formal contra Paxton por cargos de fraude de valores, y se burló de él por recoger la pluma de 1.000 dólares de otro abogado después de encontrarla en un control de seguridad del tribunal.

“Voten por Justin Nelson para fiscal general de Texas”, decía el narrador. “Luchará en nombre de todos los texanos. Y no les robará su pluma”.

Nelson sostiene que su enfoque fue eficaz, algo que —según él— se reflejó en el estrecho margen de Paxton, de 3,6 puntos porcentuales, en un año en el que el republicano Greg Abbott fue reelegido gobernador de Texas por más de 13 puntos porcentuales. La campaña de Nelson gastó aproximadamente 6,5 millones de dólares, cerca de la mitad de lo que gastó la campaña de Paxton.

“Mi mensaje estaba funcionando”, señaló Nelson. “Solo necesitaba hacerlo más fuerte y durante más tiempo”.

En 2022, Paxton enfrentó un desafío en las primarias republicanas por parte de George P. Bush, comisionado de Tierras de Texas y nieto y sobrino de dos expresidentes del estado.

El caso por fraude de valores seguía en curso, y Paxton también estaba bajo investigación federal por acusaciones de que abusó de su cargo para beneficiar a un promotor inmobiliario de Austin, aceptó sobornos y tomó represalias contra empleados denunciantes.

Paxton respondió presentándose como un republicano de la era Trump y a Bush como el heredero de un legado político privilegiado.

Organizaciones a favor de Paxton gastaron más de 20 millones de dólares, aproximadamente el doble que Bush y sus aliados. La contienda se fue a segunda vuelta, en la que Paxton derrotó a Bush por 34 puntos porcentuales.

Paxton se enfrentó a Rochelle Garza, una abogada demócrata de derechos civiles de Brownsville, en las elecciones generales. Ella dijo que su campaña tenía un expediente de 300 páginas sobre Paxton, pero que era difícil determinar cómo atacarlo porque los votantes llevaban años oyendo de los escándalos.

“La cantidad de posibles acusaciones contra Paxton podría complicar el trazado de una estrategia coherente”, comentó Garza.

Paxton hizo campaña como el principal adversario legal del presidente Joe Biden, promoviendo una serie de demandas contra la administración demócrata sobre inmigración, aborto y política de género.

Superada ampliamente en gasto, Garza perdió por aproximadamente 10 puntos porcentuales.

Algunos simpatizantes ven a Paxton como un luchador “imperfecto”

A Paxton le esperaban más problemas.

Se separó de su esposa, quien más tarde solicitó el divorcio “por motivos bíblicos”. También fue sometido a juicio político por la Cámara de Representantes de Texas, aunque el Senado lo absolvió en 2023 y le permitió permanecer en el cargo. El caso por fraude de valores terminó en 2024, y se ordenó a Paxton pagar casi 300.000 dólares en restitución.

A lo largo de los años, ha mantenido un fuerte respaldo entre votantes republicanos como David y Nancy Lapp, una pareja jubilada del pequeño pueblo de Wolfforth. Lo describieron como un guerrero conservador que ha sido víctima de persecución.

“Ha tenido su cuota de escándalos, y casi todos los han tenido, así que ya no necesariamente lo descalifica”, declaró David Lapp, de 76 años. “Es una persona imperfecta, sin duda, pero lucha por los ideales tradicionales estadounidenses”.

Añadió que “hoy en día, mientras no estés en la cárcel, te eligen”.

El Departamento de Justicia de Biden decidió en 2024 no procesar a Paxton tras la investigación federal de años, y Paxton pasó a desafiar a Cornyn por su escaño en el Senado.

Cornyn y sus aliados gastaron muy por encima de Paxton, inundando el estado con más de 90 millones de dólares en publicidad. Después de que la contienda se fuera a una segunda vuelta, Trump respaldó a Paxton, y este ganó de manera contundente.

Caso Hoffman podría despertar nuevo escrutinio

Talarico prometió en un mitin en Houston al día siguiente de la segunda vuelta republicana “presentar los argumentos" contra Paxton, a quien llamó “el político más corrupto de Estados Unidos”.

Desde entonces, ha intentado introducir una pregunta más reciente sobre Paxton, relacionada con la gestión de su oficina de un caso de abuso sexual infantil este año.

La oficina del fiscal general tenía el caso de Adam Hoffman, un abogado de Waco, después de que el fiscal del condado se recusara por un posible conflicto de intereses. Tras un juicio en el que el jurado no pudo llegar a una decisión, Hoffman aceptó en abril la oferta de la fiscalía para declararse culpable de un cargo menor. Los fiscales dijeron que la víctima no quería testificar por segunda vez. Hoffman cumplió 60 días en la cárcel y no tuvo registrarse como delincuente sexual.

Talarico denunció que el acuerdo de culpabilidad muestra que Paxton está dispuesto a permitir un trato preferencial a costa de los texanos.

“Él es todo lo que está mal en este sistema político estropeado y corrupto”, indicó Talarico sobre Paxton en un mitin en Del Rio la semana pasada. “Esta es la podredumbre en el núcleo de este sistema político estropeado. Es por eso que no podemos salir adelante, por más duro que trabajemos, por más que ahorremos, porque el sistema está amañado en nuestra contra”.

Talarico informó que tenía 21,5 millones de dólares disponibles la semana pasada, mientras que Paxton informó que tenía 7,5 millones.

La ventaja de recaudación de fondos del demócrata podría ayudarle a difundir su mensaje más allá de lo que han podido hacer los anteriores rivales de Paxton, apuntó Nelson.

“Incluso un poco más de dinero me habría ayudado”, expresó. “Creo que James tiene una oportunidad real”.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jesse Bedayn en Del Rio, Texas, y Marc Levy en Wolfforth, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.